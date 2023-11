Nzeng-Ayong : il saigne au couteau une quinquagénaire sous les yeux de passants

La vidéo de l’agression d’une dame par un jeune homme à Libreville, a écumé mercredi les réseaux sociaux. L’auteur des faits, un gabonais d’une trentaine d’années a été appréhendé par la police à l’issue des faits qui ont failli coûté la vie à la victime. Ce, alors qu’il agressait une quinquagénaire sous les yeux de nombreux badauds qui ont assisté à la scène sans en rater une miette avec leur smartphone.

On en sait désormais un peu plus sur la vidéo virale qui a secoué internet au Gabon ce mercredi. Il s’agit d’Adrien Moussavou (36 ans) qui armé d’un couteau a tenté d’ôter la vie à une commerçante de 56 ans, Aurelie G., qui louait un box sur le terrain familial du bourreau. Selon plusieurs sources, une animosité entre les deux protagonistes larvait depuis déjà plusieurs mois.

Adrien et son arme blanche

« La maman là me montait trop le scanner », a indiqué l’agresseur à nos confrères de l’Union. En clair, la présence de la victime insupportait au plus haut point Adrien Moussavou. Hier donc, il a aperçu de nouveau la commerçante loin de son box, voisin au sien, qu’elle louait chez le petit frère du forcené. Ce qui l’aurait plongé dans une colère noire car le jeune agresseur accuse la dame et ses clients de faire leurs besoins près de son box à lui.

Une dispute éclatera entre le jeune homme et la dame. « En sortant de la maison, j’ai trouvé qu’elle était dans la concession familiale. Et moi, ne voulant pas la voir, je lui ai demandé de partir de là. Mais elle a refusé de s’exécuter », a justifié Adrien Moussavou à l’issue de son arrestation. L’agression débutera par des cailloux jetés de part et d’autre avant que le jeune homme s’arme d’un couteau.

Malgré les saignements de la victime, notre terroriste au couteau n’entendait pas en rester là. Il plantera plusieurs coups de couteau sur la commerçante qui n’en pouvait plus. Le tout sous les regards impuissants des passants. La victime dans un instinct de survie se refugiera chez un boutiquer. Mais son bourreau à ses trousses sur plusieurs mètres déjà, voulait ardemment en finir avec ses jours. Il aura fallut l’intervention d’un cousin d’Adrien pour mettre fin à sa furie criminelle.

Maîtrisé et désarmé, les policiers du commissariat du 6e arrondissement n’ont pas eu grand mal à procéder à son arrestation. Il avouera aux limiers qu’il voulait attenter à la vie de la victime. Une furie pour laquelle il devrait être présenté ce vendredi devant un juge d’instruction qui devrait en retour lui délivrer un billet aller pour le célèbre pénitencier de la capitale gabonaise.