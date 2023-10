Mitzic : Un jeune gabonais arrêté pour avoir dealé du chanvre et des kobolo au boulot

Un jeune gabonais, dealer et consommateur de chanvre indien et de kobolo, a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt ce lundi à la prison centrale d’Oyem (Woleu-Ntem, nord du Gabon). Ce récidiviste détenait plusieurs bottes de chanvre qu’il s’apprêtait à écouler aux forestiers de l’entreprise Siat où il exerçait par ailleurs. Son fournisseur est activement recherché par la gendarmerie.

C’est un personnage bien connu des services pénitenciers d’Oyem en particulier, qui vient d’être arrêté par les éléments de la brigade de gendarmerie de Mitzic, dans le département de l’Okano. Il s’agit de Christopher Ebang Ngomo, un gabonais d’une trentaine d’années connu sous le pseudonyme de « Messi M’Obiang Ange Noël ». Selon nos confrère de l’Union, il serait coutumier des faits. « Il y a quelques mois, il est sorti de prison où il avait été condamné à 5 mois pas le tribunal de première instance d’Oyem pour vol aggravé de deux tonnes de ciment dans un chantier de construction où il exerçait à Oyem. Aujourd’hui, il est arrêté pour trafic et détention de stupéfiant », a laissé entendre un officier judiciaire.

Le présumé dealer et sa marchandise

Ce jour-là en plein boulot, Christopher aurait pris une permission afin d’aller se fournir en tabac-congo auprès de son livreur habituel nommé « La feuille ». Il faut dire que le site où il travaille regorge de grands consommateurs. C’est pourquoi Christopher pour une somme de 100.000 FCFA se serait fourni en stock en chanvre indien et en kobolo. Une fois l’achat effectué, il a pris la direction de son boulot pour écouler tout doucement sa marchandise. « Là-bas, le trafic est beaucoup plus juteux et ces stupéfiants coûtent une fortune lorsqu’on les revend sur le chantier », explique une source judiciaire.

Lors de son interpellation, le présumé dealer-consommateur n’a pas nié les faits. Ce dernier saisi par les limiers de la gendarmerie de Mitzic a dit avoir fait des emplettes pour éviter toute rupture du produit sur le marché pour sa propre consommation et pour en vendre à ses collègues. Il a été arrêté avec un stock de vente pour les trois derniers mois de l’année. Il n’a pas manqué d’avouer aux enquêteurs que ces substances prohibées lui donneraient des forces afin de mieux travailler.

Sauf que dans son élan, son trafic était suivi comme du lait sur le feu par les agents de la gendarmerie de Siat qui avaient été informés par des indics du commerce de Christopher. trafic qui rencontrait un franc succès dans ce chantier forestier. Ce dernier après avoir comblé son sac à dos de marchandises, a été pris la main dans le sac non loin de chez lui avant qu’il ne regagne son boulot. Ayant eu vent de l’arrestation de son client, le fournisseur principal a pris la fuite sur-le-champ. À ce jour il est activement recherché par la gendarmerie. Quant à Christopher Ebang Ngomo, il a été arrêté conformément aux articles 206 et 602 du nouveau Code pénal gabonais en vigueur. Il a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt d’Oyem, le 9 octobre.

La vente et la consommation de cannabis sont un véritable problème de société au Gabon depuis des années, du fait de la législation en vigueur. Dans la province septentrionale en particulier, les faits se sont aggravés. Depuis des mois déjà, les villes d’Oyem, Mitzic et Bitam sont considérées comme étant l’épicentre de la vente du chanvre indien au Gabon. Pas un seul mois ne passe sans que des présumés dealers ne soient arrêtés par les services judiciaires. En effet, il ne se passe plus un jour sans qu’un signalement de personne en possession de stupéfiants dissimulée ou détenant une plantation de chanvre ne soit fait. L’arrestation de ce jeune homme est une parfaite illustration de ce phénomène grandissant au Gabon.