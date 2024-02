Méditerranée : Plus de 3 000 migrants morts ou portés disparus en 2023

Plus de 3.000 migrants originaires des pays d’Asie et d’Afrique sont décédés ou ont été portés disparus en 2023, rapporte ce lundi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). « Le nombre des morts et des disparitions en Méditerranée a rapidement augmenté de 2.048 cas en 2021 à 2.411 cas en 2022 et à 3.041 cas à la fin de l’année 2023 », précise son communiqué.

Le texte évoque également une certaine de morts et de disparitions enregistrée dans le centre et l’est de la Méditerranée depuis le début de 2024, soit plus du double par rapport à la même période de l’année dernière, la pire en matière de morts de migrants depuis 2016.

L’OIM estime que le règlement du problème migratoire exige « une approche complexe comprenant des itinéraires sécurisés et réguliers », a déclaré sa directrice générale Amy Pope lors du sommet Italie-Afrique réunissant des représentants de plus de 40 pays d’Afrique, ainsi que de l’UE et d’organisations internationales. Selon elle, cette réunion permet d’évoquer « des mécanismes unis et stables pour prévenir de nouvelles victimes humaines dans des itinéraires dangereux ».