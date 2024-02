Limogée, une ancienne DG du ministère gabonais de la Culture réclame 5 mois de salaire impayés !

Magali Palmira Wora, nommée en octobre dernier directrice générale des Arts et des Industries culturelles, a été évincée de ce poste après 5 mois de bons et loyaux services. Dans une lettre ouverte adressée ce lundi au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, elle raconte le calvaire qu’elle a vécu, notamment ses 5 mois de salaire restés impayés. Elle en appelle désormais à l’intervention du général-président pour le règlement de son dû.

Dès sa prise de fonction, Magali Palmira Wora a été confrontée à des obstacles majeurs, explique-t-elle dans sa lettre ouverte publiée hier sur sa page Facebook. Pendant cinq mois, elle n’a pas perçu de salaire ni signé de contrat de travail, ce qui l’a placée dans une situation financière délicate. « Dès le début de ma prise de fonction, je me suis retrouvée dans une situation délicate, n’ayant perçu aucun salaire pendant cinq mois et n’ayant pas signé de contrat de travail. J’ai fait remonter cette absence de salaire et de contrat à plusieurs reprises, mais aucune suite concrète ne m’a été donnée », écrit-elle dans sa lettre.

Une administration Oligui insondable

Malgré ses multiples tentatives pour régler cette situation, ses démarches sont restées sans réponse, laissant la directrice dans une impasse financière qui a nécessité son investissement personnel pour assurer le fonctionnement de la direction générale. De plus, lorsqu’elle a essayé d’organiser un concert conformément aux pratiques professionnelles de l’industrie, elle a rencontré une résistance de la part de certains collaborateurs du ministère dirigé par André-Jacques Augand.

L’ex DG lors de son installation par le ministre de la Culture

« Après moult désaccords sur la gestion du dossier, j’ai décidé de me retirer de la gestion de ce dossier le 29 décembre 2023 et j’ai laissé l’entière gestion au cabinet du ministre », explique-t-elle. Face à des désaccords sur la gestion du dossier, elle a décidé de se retirer, refusant de signer des contrats dont elle n’approuvait pas le contenu. Cette décision a déclenché une série de représailles à son encontre, allant jusqu’à la mise à l’écart de ses responsabilités et des tentatives de discrédit de sa personne.

5 mois sans salaire

Malgré ces épreuves, Magali Palmira Wora reste déterminée à servir son pays et à contribuer au développement de son secteur culturel. Elle souligne l’importance de son rôle en tant que défenseur des artistes et des acteurs culturels, et exprime son engagement à poursuivre cette mission malgré les difficultés rencontrées. « Je considère comme un honneur d’avoir pu être au service de mon pays sous votre administration, durant cette période charnière de transition où Dieu nous donne l’opportunité de faire mieux que nos prédécesseurs », affirme-t-elle.

Cette lettre ouverte révèle les défis auxquels sont confrontées de nombreuses personnalités récemment nommées au Gabon par les autorités de transition. En appelant à l’intervention du président de la transition pour résoudre ses problèmes, elle espère que ses préoccupations seront enfin entendues et prises en compte en raison de nombreux blocages. « Je sollicite humblement votre intervention pour le règlement de mes 5 mois de salaires impayés en tant que Directrice Générale des Arts et des Industries Culturelles », réclame-t-elle en définitive dans cette longue lettre.