Libreville : Un réseau de trafiquants de drogue démantelé à la Gare routière

Un réseau de présumés trafiquants de drogue dure a été démantelé par la Police judiciaire de Libreville. Le 14 février, c’est à la gare routière qu’ils ont été pris la main dans le sac avec plusieurs conditionnements d’une valeur de plus de 5 millions de FCFA. La porosité des frontières gabonaises est le vecteur de l’acheminement de certaines drogues depuis le Nigéria.

Près d’une douzaine d’hommes a été arrêtée par les éléments de la police judiciaire de Libreville, plus exactement de l’Office central de lutte antidrogue (Oclad). Âgés entre 25 et 40 ans, ils ont été arrêtés le 14 février, car soupçonnés de mener un trafic de cocaïne et d’héroïne dans le quartier dit Gare routière.

Une des nombreuses pièces à conviction saisie par la police

Henry Master, un ressortissant nigérian, est l’un des présumés trafiquants qui, depuis son pays parvient à faire rentrer cette marchandise prohibée au Gabon, son pays d’accueil. Avec un peu d’ingéniosité, il camoufle sa cargaison précieusement dans des pièces détachées, qu’il achemine en terre gabonaise. « C’est dissimulé dans les pièces, et c’est comme ça ! », a déclaré le présumé trafiquant.

C’est dans un laboratoire de fortune qu’ils conditionnent journalièrement leur produit, dans une pièce insignifiante située dans un coin reculé de la Gare routière de Libreville. Pour arriver à mettre la main sur ce gang, la police a mené une enquête de longue haleine pour identifier les principaux acteurs impliqués dans une affaire de trafic de cocaïne et d’héroïne. « Ils nous ont trouvé dans un fumoir, nous étions en train de fumer », confirme un autre présumé trafiquant de cocaïne, Daniel Bibang.

Des drogues dures trouvées

D’autres acteurs sont identifiés comme des gros consommateurs, et malgré des déclarations fluctuantes, ils ont reconnu leur participation tout en la minimisant. « Lorsque j’ai besoin de booster le corps, ça m’arrive de prendre ça, mais ce n’est pas tous les jours », ajoute un énième présumé trafiquant de drogue dure, Paturel Toung. Un homme est considéré comme étant la pièce maîtresse de cette affaire juteuse au Gabon en général. Lui c’est Touré, un taximan chargé de transporter dans la nuit la marchandise vers les clients.

Dès que la nuit tombe, il parcourt les quartiers de la capitale administrative gabonaise pour écouler sa cargaison en toute quiétude. « Ils me donnent ça, commence ça ! Quand j’ai des clients qui m’appellent, je vais et je leur donne ça », dit-il. Ce sont des « quantités significatives » qui ont été saisies, signes infaillibles d’un trafic de drogue, selon les enquêteurs qui ont mené une traque sans merci dans les coins et recoins de la Gare routière.

Encore d’autres

Les enquêteurs sont arrivés à la conclusion que les gains générés par ce trafic s’élèvent approximativement à plus de 5 millions de FCFA. Ville cosmopolite, Libreville est marquée par de fortes inégalités et touchée depuis des dizaines d’années par des trafics de drogue. Le niveau de violence pour le contrôle des points de vente de stupéfiants y est en baisse ces dernières années. Les trafiquants se livrent à des guerres de territoires sans merci, augmentant le taux de criminalité dans le pays.