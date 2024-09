Les 417 taxis promis par le CTRI enfin réceptionnés au port d’Owendo

Le ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer, le capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma matérialise un projet qui avait été annoncé avec grande anticipation devenu désormais une réalité tangible. Les taxis Gab +, attendus par de nombreux jeunes Gabonais, sont arrivés dans la capitale lundi soir au port d’Owendo. Cette initiative du CTRI dénommé « Un jeune, un taxi » placée sous la haute impulsion du Président de la Transition, Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, incarne la réalisation d’une promesse faite et tenue aujourd’hui a constaté l’envoyé spécial d’Info241.

Le projet « 1 jeune, 1 taxi », mené et suivi par le Ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, s’inscrit dans le cadre des actions visant à soutenir l’entrepreneuriat et l’insertion professionnelle des jeunes. Selon un communiqué officiel émanant de la chargée de communication du ministère des Transports, Mme Marlyse Nguéma : « Grâce à ce programme, 417 taxis sont mis à disposition, permettant aux jeunes de devenir propriétaires et gestionnaires de leurs propres véhicules à des conditions avantageuses. »

Une vue des 417 taxis réceptionnés lundi apport d’Owendo

Avant de souligner ce qui suit : « Chaque bénéficiaire verse une caution d’une somme de 1,1 million de francs CFA. Une fois cette étape franchie, le nouveau chauffeur s’engage à verser une contribution quotidienne de 20 000 francs CFA sur une période de trente mois, tandis que l’entretien des véhicules est assuré par la société taxis Gab +. Cette initiative n’est pas seulement un simple projet de mobilité, mais bien un acte concret d’autonomisation et d’opportunité économique pour les jeunes du Gabon. L’intégralité des taxis a déjà été assignée, laissant désormais le parc sans aucune disponibilité, cela témoigne du grand engouement pour ce programme. »

Le ministre Loïc Ndinga Moudouma aux côtés des responsables de la société "Taxi Gab"

Les taxis Gab + marquent donc une nouvelle étape dans le développement du secteur du transport à Libreville, et une autre démonstration de l’engagement remarqué du Président de la Transition, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema à traduire ses promesses en actions concrètes pour le bien-être des citoyens via son ministre des Transports. En s’inspirant de son expérience en terre sénégalaise le Chef de l’Etat avait invité les jeunes gabonais et gabonaises à s’approprier cette niche d’emplois et d’entrepreneuriat, avec sa vision sur la gabonisation de cette activité de taxis. Voilà cette dernière transformée en acte concret afin d’impulser une dynamique dans la lutte contre le chômage endémique au sein de la jeunesse gabonaise en quête d’emplois.

La prochaine phase de ce projet est désormais attendue avec impatience, notamment pour observer l’impact de cette initiative sur l’amélioration de la mobilité urbaine et l’inclusion socio-économique de la jeunesse gabonaise.

Rappel d’informations importantes

•⁠ ⁠𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐔 𝐃𝐎𝐒𝐒𝐈𝐄𝐑 : (2 demies-cartes photo / copie CNI ou passeport / copie permis de conduire B, C ou D / copie acte de naissance GABONAIS) à déposer au PNPE, une fois déposé, attendre le retour.

•⁠ ⁠𝐀𝐩𝐫è𝐬 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐮𝐩𝐫è𝐬 𝐝𝐮 𝐏𝐍𝐏𝐄, 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐮𝐩𝐫è𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐀𝐗𝐈 𝐆𝐀𝐁 + 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐜𝐚𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝟏.𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝐅𝐂𝐅𝐀 𝐪𝐮𝐢 𝐞𝐬𝐭 𝐝é𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠é à 𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐅𝐂𝐅𝐀 (en cas de réparation ou non-paiement) et 100.000

FCFA (carte conducteur) et signature de contrat.

•⁠ ⁠𝐇𝐎𝐑𝐀𝐈𝐑𝐄 𝐄𝐓 𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐕𝐀𝐈𝐋 défini par le Chauffeur - 8h à 17h (horaire de paiement).

•⁠ ⁠𝐑𝐄𝐃𝐄𝐕𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐉𝐎𝐔𝐑𝐍𝐀𝐋𝐈È𝐑𝐄 𝐎𝐁𝐋𝐈𝐆𝐀𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 de 20.000 FCFA via MOOV MONEY / AIRTEL

MONEY / ESPÈCE et suivie via notre application TAXI GAB +.

•⁠ ⁠𝐏É𝐑𝐈𝐎𝐃𝐄 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐌𝐁𝐎𝐔𝐑𝐒𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 30 mois soit 2 ans et demi sauf en cas d’anticipation OU en cas de non-respect des clauses du contrat.

•⁠ ⁠𝐏𝐑𝐈𝐒𝐄 𝐄𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐆𝐄 𝐏𝐀𝐑 𝐓𝐀𝐗𝐈 𝐆𝐀𝐁 + : (pneu / vidange / plaquette de frein / carte grise du véhicule / visite technique / carte extincteur/ assurance).

•⁠ ⁠𝐀𝐮 𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐬 𝟑𝟎 𝐦𝐨𝐢𝐬, 𝐥𝐞 𝐯é𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐫𝐞𝐦𝐢𝐬 𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐚𝐮𝐟𝐟𝐞𝐮𝐫.

Affaire à suivre !