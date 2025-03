Hercule Nze Souala devient la risée du web après avoir noyé une tortue qu’il croyait sauver

Depuis le vendredi 7 mars, les internautes gabonais ont trouvé leur nouveau sujet de moquerie : Hercule Nze Souala, entrepreneur et désormais expert autoproclamé en protection animale. Dans une tentative héroïque de « sauvetage », il a relâché une tortue terrestre dans les eaux du fleuve Komo, persuadé de lui rendre sa liberté. Petit détail oublié : une tortue de terre… ne nage pas. Résultat ? Un naufrage instantané et une avalanche de rires sur la toile.

Dans une vidéo tournée sur le pont de Kango publiée puis supprimée de son compte Tiktok, l’ex-rappeur et soutien des autorités de la transition, le regard grave et la voix solennelle, accomplit son geste « noble ». « C’est son environnement naturel », affirme-t-il en propulsant l’animal vers ce qu’il pense être un avenir radieux… et qui s’est visiblement transformé en Titanic version tortue.

La vidéo du tueur malgré lui

Sur Facebook, les commentaires fusent : « On peut être bête comme ça ? » s’interroge un internaute hilare. Un autre tranche : « Hercule, roi de la bêtise ! ». Piqué au vif par la vague de sarcasmes, notre bienfaiteur malgré lui s’est défendu avec aplomb : « J’ai sauvé cette tortue de la casserole, elle sait nager ! ».

Le pagne du deuil de la tortue noyée

Une justification qui n’a fait qu’aggraver son cas. « Le problème, ce n’est pas qu’il ait tué une tortue, c’est qu’il continue de penser qu’il a raison », ironise une internaute. En hommage à la défunte, des internautes ont même lancé un « pagne virtuel de deuil ». RIP, petite tortue, ton sacrifice n’aura pas été vain : il aura offert au web gabonais son plus gros fou rire de la semaine.

Florilège de moqueries des internautes :