Grève à G4S Port-Gentil : les deux parties sortent enfin la tête de l’eau après d’âpres négociations

Deux semaines après le dépôt du préavis de grève déposé à G4S Secure Solution SA, une entreprise de sécurité, par la Confédération nationale des syndicats du Gabon (CNSG), les deux parties ont trouvé un accord visant à mettre fin à la grève. « Le préavis de grève illimitée avait été déposé pour interpeller la partie patronale qui ne voulait pas s’asseoir. Nous nous sommes assis et accordés donc la grève est levée », confirme le syndicat représentant les travailleurs.

Du 15 au 17 novembre s’est tenue dans la salle de réunions de la société G4S Secure Solution SA, une grande rencontre de négociation entre la société précitée et la Confédération nationale des syndicats du Gabon (CNSG), représentant les employés de cette structure. Une rencontre qui fait suite au dépôt du préavis de grève illimitée auprès des dirigeants de la boîte, le 6 novembre, accompagné du cahier de charge. Rencontre qui était placée sous la supervision étroite de l’inspecteur du travail, Wilfrid Nguema Ngomo.

Les représentants syndicaux

« La présence du directeur général a fait en sorte que nous regardons tous dans la même direction, pour un climat apaisé par rapport aux revendications du personnel », a affirmé le 1er secrétaire national de la CNSG Firmin Nzengui Massala. Ces négociations étaient essentiellement axées sur 21 points de revendications ayant occasionné ce mouvement d’humeur parmi lesquels la révision des salaires de base, le suivi des carrières des agents, la planification des congés, la classification socio-categorielle des agents, la mise en place d’un mode de paiement des heures supplémentaires etc.

« La direction générale a reconnu que il y a eu des manquements. Elle a pris acte promettant régulariser la situation et payera le retrait actif », a indiqué la CNSG. Au sortir de ces négociations qui ont duré 3 jours, la direction générale s’est engagée à construire sur le site de l’établissement, un local destiné aux délégués du personnel pour mieux débattre de leurs difficultés professionnelles. Pour ce qui est des points de revendications, concernant la révision du salaire de base, la société citée reconnaissant sa faute en appliquant le salaire conventionnel de la première catégorie à l’ensemble des agents d’exécution, s’est engagée à rétablir la grille salariale des travailleurs concernés dans leurs droits avec un effet rétroactif.

Une uniformité qui fera l’objet d’un consensus avant la fin du premier trimestre 2024. Pour le cas du suivi des carrières des agents, un engagement a également été pris à ce sujet par la direction générale, qui présentera au Groupe de la structure, les cas des travailleurs ayant les anciennetés requises et les critères pour une revalorisation catégorielle. Pour ce qui est de l’immatriculation des agents à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et à la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), ce point est sans objet.

« Le dossier a été examiné cas par cas et la direction nous a fourni les déclarations trimestrielles sur salaires (DTS) qui sont à jour. La direction a précisé que si doute il y a, les ayants droits ont la possibilité d’aller eux-mêmes les consulter. Les travailleurs sont bel et bien déclarés, je précise. Tout est reversé ! Y a aucun problème sur ce point », a précisé Firmin Massala.

En revanche, pour ce qui est des points de négociation concernant la bancarisation des employés, la direction a pris acte de cette situation mais regrette tout de même l’absence de documents administratifs de certains travailleurs. Aussi, le responsable de cette entreprise de sécurité s’autorise à verser aux employés la prime de panier. Il ne s’est pas prononcé par contre à revaloriser à 60 00 FCFA la prime de risques vu que celle-ci est déjà payée à 5 000 FCFA le mois à chaque employé.