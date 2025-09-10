Gabon vs Côte d’Ivoire : le méga bug des chaines publiques qui a empli les gabonais de frustration

Alors que toute une nation attendait de vibrer mardi soir au rythme du match des Panthères, le rendez-vous tant espéré s’est transformé en désillusion médiatique… le temps d’une mi-temps. Les deux chaînes nationales, Gabon 1ère et Gabon 24, annoncées comme relais de la rencontre Gabon vs Côte d’Ivoire comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, n’ont pas été en mesure d’assurer la diffusion en direct du match dès son entame. Une défaillance technique et organisationnelle qui a plongé les supporters dans la frustration.

Un choc invisible sur les écrans

Dès le coup d’envoi à Franceville, de nombreux téléspectateurs ont constaté avec stupéfaction l’absence de retransmission sur leurs écrans. « Comment un match de cette importance peut-il nous échapper ? », s’indignait Pascal Matamba, supporter gabonais, sur les réseaux sociaux. Sur la page Facebook de nos confrères de GabonActu, les commentaires fusaient : « Déception ! On nous prive de nos Panthères ».

La défaillance des chaînes publiques n’a pas seulement créé un vide médiatique : elle a aussi rappelé les faiblesses structurelles de l’audiovisuel public gabonais, souvent critiqué pour son manque de moyens techniques et de professionnalisme, malgré les ressources allouées.

Une humiliation pour l’audiovisuel public gabonais

Sur la pelouse, les Panthères ont tenu tête aux Éléphants de Côte d’Ivoire, champions d’Afrique en titre. Le score final (0-0) reflète une rencontre fermée mais stratégique. Les Ivoiriens conservent la tête du groupe F, invaincus et solides défensivement, avec huit matchs sans encaisser de but. De leur côté, les Gabonais, bien qu’ayant manqué l’occasion de prendre l’avantage, restent en course pour la qualification et démontrent leur capacité à rivaliser avec les géants du continent.

La non-diffusion de ce match crucial, fût-ce seulement une mi-temps, dépasse la simple maladresse technique : elle pose la question de la crédibilité des médias publics. Dans un pays où le football constitue un ciment social et identitaire, ne pas retransmettre un match des Panthères équivaut presque à une faute politique. De nombreux observateurs estiment que ce raté entame la confiance des Gabonais envers leur service public. « On ne demande pas des feuilletons brésiliens, on demande juste le football national », ironisait Edouard Otando, internaute indigné.

Un double enjeu : sportif et politique

Sportif : le Gabon garde toutes ses chances mais devra impérativement s’imposer lors des deux dernières journées pour espérer une qualification historique à la Coupe du monde 2026.

Institutionnel : cet incident relance le débat sur la modernisation de l’audiovisuel public national, accusé de ne pas être à la hauteur des standards africains et internationaux.

Politique : à quelques jours des élections, la gestion de l’image des Panthères et du sport national pourrait devenir un sujet sensible pour les autorités du palais du bord de mer.

Le 9 septembre 2025 restera dans les mémoires. Non pas pour le nul héroïque face à la Côte d’Ivoire, mais pour le grand silence télévisuel qui a trahi l’attente d’une nation. Les Panthères continuent leur route vers 2026. Gabon 1ère et Gabon 24, elles, devront regagner la confiance d’un public qui ne tolère plus les rendez-vous manqués.