Gabon : 9 magistrats en cavale depuis des mois bientôt rattrapés pour avoir disparu des radars !

On connaissait les fonctionnaires fantômes, payés à ne rien faire. Voici désormais la catégorie supérieure : les hauts magistrats fantômes. Ce vendredi 12 septembre, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) du Gabon a dévoilé une liste digne d’un avis de recherche. Neuf juges et substituts dont deux femmes ont pris la poudre d’escampette sans prévenir personne. Ni convocation, ni arrêt, ni mot d’excuse signé des parents. Silence radio.

À Libreville, Franceville, Port-Gentil ou encore Lambaréné, certaines chaises sont restées désespérément vides depuis des mois. Les dossiers s’empilent, les justiciables attendent, et l’institution tourne au ralenti. De quoi irriter les sages du CSM qui, face à cette drôle de situation, ont décidé de brandir la menace disciplinaire. Comme quoi, même dans la magistrature, l’absentéisme peut coûter cher.

Des fugitifs jetés en pâture

Pas question de protéger l’anonymat des « disparus ». Le CSM a lâché les noms des moutons noirs de l’appareil judiciaire gabonais : Wilfried Adjondo, Franck Emery Eyele Mve, Arnaud Eyi Ollomo, Juste Briette Kengue Lessa, Alix Chouchou Leyimangoye épouse Gnodou Kindou, Arnaud Mitoukou, Romaric Nzouba Ndama, Ulrich Mboungou et Sidney David Youmou. Neuf tuniques noires, évaporées comme par magie.

Les magistrats absents signalés par le CSM

Prénom et nom Fonction Juridiction d’affectation Wilfried Adjondo Substitut du procureur TPI Libreville Franck Emery Eyele Mve Juge d’instruction TPI Franceville Arnaud Eyi Ollomo Magistrat (non précisé) Juste Briette Kengue Lessa Magistrate (non précisé) Alix Chouchou Leyimangoye épouse Gnodou Kindou Magistrate (non précisé) Arnaud Mitoukou Magistrat (non précisé) Romaric Nzouba Ndama Magistrat (non précisé) Ulrich Mboungou Magistrat (non précisé) Sidney David Youmou Magistrat (non précisé)

Face à ce spectacle surréaliste, le CSM n’a pas ri. Des procédures disciplinaires sont enclenchées, avec sanctions possibles allant du simple blâme à la révocation pure et simple. En langage sportif : carton jaune ou carton rouge définitif. Et cette fois, pas d’appel possible au « tribunal des excuses bidon ».

La Ve République n’a pas d’humour

Sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, la Ve République veut une justice indépendante, rigoureuse et surtout présente au poste. Finies les toges fantômes, finies les audiences à effectif réduit. Le chef de l’État a fait savoir que la justice devait inspirer confiance, pas ressembler à un sketch improvisé.

L’affaire prête à sourire, mais elle en dit long sur la sévérité nouvelle du système. Neuf magistrats déserteurs, ce n’est plus une anecdote, c’est un symbole. La justice gabonaise veut montrer qu’elle est désormais sans indulgence pour ses propres manquements. Reste à savoir si les fantômes d’aujourd’hui deviendront les exemples disciplinés de demain… ou les premiers pensionnaires du cimetière judiciaire.