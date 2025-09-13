Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
lundi 15 septembre 2025
  • 802
    26°C

    • En ce moment :
    Cavale administrative

    Gabon : 9 magistrats en cavale depuis des mois bientôt rattrapés pour avoir disparu des radars !

    Publié le 13 septembre 2025 à 16h03min MàJ : 13 septembre 2025 à 16h09min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Flacia Ibiatsi
    Société
    Gabon : 9 magistrats en cavale depuis des mois bientôt rattrapés pour avoir disparu des radars !
    Gabon : 9 magistrats en cavale depuis des mois bientôt rattrapés pour avoir disparu des radars ! © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/gabon-9-magistrats-deserteurs-depuis-de-longs-mois-bientot,10885
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10885

    Plus de sujets

    Accident ferroviaire à Milolé : 3 voitures d’un train voyageurs de la Setrag déraillent sans faire de blessé

    Gabon : Le premier CSM de la Ve République trace la voie d’une magistrature rénovée

    Gabon : Un oncle déséquilibré tue son neveu de 4 mois avec un pilon et martyrise sa nièce de 3 ans

    Gabon vs Côte d’Ivoire : le méga bug des chaines publiques qui a empli les gabonais de frustration

    Libreville accueille la ConfGabon, la très attendue croisade spirituelle de l’apôtre Mohamed Sanogo

    On connaissait les fonctionnaires fantômes, payés à ne rien faire. Voici désormais la catégorie supérieure : les hauts magistrats fantômes. Ce vendredi 12 septembre, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) du Gabon a dévoilé une liste digne d’un avis de recherche. Neuf juges et substituts dont deux femmes ont pris la poudre d’escampette sans prévenir personne. Ni convocation, ni arrêt, ni mot d’excuse signé des parents. Silence radio.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Lire aussi >>> Gabon : Le premier CSM de la Ve République trace la voie d’une magistrature rénovée

    À Libreville, Franceville, Port-Gentil ou encore Lambaréné, certaines chaises sont restées désespérément vides depuis des mois. Les dossiers s’empilent, les justiciables attendent, et l’institution tourne au ralenti. De quoi irriter les sages du CSM qui, face à cette drôle de situation, ont décidé de brandir la menace disciplinaire. Comme quoi, même dans la magistrature, l’absentéisme peut coûter cher.

    Des fugitifs jetés en pâture

    Pas question de protéger l’anonymat des « disparus ». Le CSM a lâché les noms des moutons noirs de l’appareil judiciaire gabonais : Wilfried Adjondo, Franck Emery Eyele Mve, Arnaud Eyi Ollomo, Juste Briette Kengue Lessa, Alix Chouchou Leyimangoye épouse Gnodou Kindou, Arnaud Mitoukou, Romaric Nzouba Ndama, Ulrich Mboungou et Sidney David Youmou. Neuf tuniques noires, évaporées comme par magie.

    Les magistrats absents signalés par le CSM

    Prénom et nom Fonction Juridiction d’affectation
    Wilfried Adjondo Substitut du procureur TPI Libreville
    Franck Emery Eyele Mve Juge d’instruction TPI Franceville
    Arnaud Eyi Ollomo Magistrat (non précisé)
    Juste Briette Kengue Lessa Magistrate (non précisé)
    Alix Chouchou Leyimangoye épouse Gnodou Kindou Magistrate (non précisé)
    Arnaud Mitoukou Magistrat (non précisé)
    Romaric Nzouba Ndama Magistrat (non précisé)
    Ulrich Mboungou Magistrat (non précisé)
    Sidney David Youmou Magistrat (non précisé)

    Face à ce spectacle surréaliste, le CSM n’a pas ri. Des procédures disciplinaires sont enclenchées, avec sanctions possibles allant du simple blâme à la révocation pure et simple. En langage sportif : carton jaune ou carton rouge définitif. Et cette fois, pas d’appel possible au « tribunal des excuses bidon ».

    La Ve République n’a pas d’humour

    Sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, la Ve République veut une justice indépendante, rigoureuse et surtout présente au poste. Finies les toges fantômes, finies les audiences à effectif réduit. Le chef de l’État a fait savoir que la justice devait inspirer confiance, pas ressembler à un sketch improvisé.

    L’affaire prête à sourire, mais elle en dit long sur la sévérité nouvelle du système. Neuf magistrats déserteurs, ce n’est plus une anecdote, c’est un symbole. La justice gabonaise veut montrer qu’elle est désormais sans indulgence pour ses propres manquements. Reste à savoir si les fantômes d’aujourd’hui deviendront les exemples disciplinés de demain… ou les premiers pensionnaires du cimetière judiciaire.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article