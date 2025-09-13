Buscador
lundi 15 septembre 2025
    Justice

    Publié le 13 septembre 2025 à 14h56min MàJ : 13 septembre 2025 à 16h01min - Temps de lecture : 12 minutes // Auteur : Keurtyce Essono
    Société
    Gabon : Le premier CSM de la Ve République trace la voie d’une magistrature rénovée
    Gabon : Le premier CSM de la Ve République trace la voie d’une magistrature rénovée © 2025 D.R./Info241
    Sous la présidence gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) s’est réuni ce vendredi 12 septembre au Palais du bord de mer de Libreville. Cette session, la première de la Ve République, a été l’occasion de rappeler les principes de la séparation des pouvoirs et l’autonomie financière désormais acquise aux juridictions. Le président du CSM a insisté sur la nécessité d’une justice indépendante, débarrassée des influences et des pratiques qui avaient longtemps terni son image.

    Il a annoncé l’introduction d’un stage obligatoire de formation militaire à l’École nationale de la magistrature, mesure qui sera généralisée à d’autres grandes écoles. Le Conseil a également décidé de mettre fin aux maintiens en activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, afin de libérer des postes pour les jeunes magistrats. Enfin, des sanctions disciplinaires allant du blâme à la révocation ont été prononcées contre neuf magistrats, et dix autres, absents prolongés de leurs postes, s’exposent à des poursuites disciplinaires.

    Titularisations et avancements

    Le Conseil a entériné la titularisation de plusieurs magistrats, parmi lesquels Ada Alini Jaelle Maghy Christiana, Esseng Aba’a Flavie Mijola, Mindoumbi Bonga Clermidie Stephie Fabiola ou encore Mba Lendoye Ange Yarden pour l’ordre judiciaire. Dans l’ordre administratif, figurent notamment Letebegue Junior et Ntsame Ondo Bretna Kyrielle W., tandis que Moubouali Rogeraine est titularisée pour l’ordre financier.

    Une vue du conclave

    Par ailleurs, Natacha Sandrine Magnambah épouse Immongault est inscrite au tableau d’avancement au premier grade. À l’ordre judiciaire, une dizaine de magistrats dont Firmin Ankele et Rock Philippe Djeno sont promus au grade hors hiérarchie. L’ordre financier enregistre aussi des avancements, avec entre autres Ntolo Graziela Smeralda épouse Schumck et Mba Nguema Benjamin.

    Promotions et affectations

    Au chapitre des promotions, plusieurs magistrats rejoignent le premier grade, tels que Michelle Florianne Inono, Gilmore Edouma et Loïc Mouguengui. D’autres, comme Félicité Abourabouga et Marie Blanche Bema, accèdent au grade hors hiérarchie. S’agissant des nominations, le CSM a procédé à un vaste mouvement.

    Le ministre de la Justice au cours des travaux

    À la chancellerie, Jacques Lebama est nommé secrétaire général, chancelier, assisté d’Arlette Mermoz Ntsame Zeng comme adjointe. Pierre Marius Souanguele Mbome prend la tête de la direction générale des affaires civiles, tandis que Glwadys Maganga Amoussou dirige désormais les affaires sociales. À l’École nationale de la magistrature, Pierre Ndong Aboghe devient président du conseil d’administration et Armand Yebe directeur général.

    Nominations dans les hautes juridictions

    À la Cour de cassation, Eugène Simanga, François Bouka Mombo et Constantin Ngouali sont promus présidents de chambre. Au parquet général, quatre nouveaux procureurs généraux adjoints sont nommés, dont Berthin Methomat et André Wora Alonda.

    Au Conseil d’État, Guy Martial Boucalt est nommé président de chambre, tandis que Julia Edwige Midepani Bakele devient conseillère. À la Cour des comptes, Alex Euv Moutsiangou prend la présidence, épaulé par Clarisse Vanessa Mboumba et Sofiath Bissiriou Adebayo à la tête de chambres. Plusieurs conseillers maîtres et référendaires rejoignent également l’institution, dont Modeste Bekale Be Nguema et Steeve Mbabiri Lindjombi.

    Changements dans les cours d’appel et tribunaux

    Les cours d’appel ont elles aussi connu d’importants renouvellements. À Libreville, Sylvain Arthur Lendira devient président de chambre, de même que Marlène Mbatchy Smine et Flora Zang Ondo. À Franceville, Ulrich Nzoundou Bignoumba prend la tête du parquet général. À Port-Gentil, Aude Razzia Bauguidzogo est désignée première présidente. À Mouila, Christ Noël Mangono Mambili devient procureur général, et à Oyem, Juste Ambourouet Ogandaga occupe désormais le même poste.

    Dans les tribunaux de première instance, les changements sont aussi notables. À Libreville, Jean-Gaël Doumbeneny est nommé président, entouré de plusieurs vice-présidents dont Jessica Mbadinga épouse Onomori et Grace Bibayi Akendengue. À Franceville, Aubin Cédric Aussyba Etchenda prend ses fonctions, tandis qu’à Mouila, la présidence revient à Michel Mapangou Mambinga. À Tchibanga, Charlène Magalie Makobia Oye devient présidente.

    Retraites et détachements

    Le Conseil a admis plusieurs magistrats à faire valoir leurs droits à la retraite, parmi eux Jean de Dieu Mba Ondo, Jean-Paul Komanda, Raphaël Mvou Tsitsaba et Michel Moudouma Moudouma. D’autres rejoignent de nouvelles administrations par voie de détachement, comme Josepha Ibinga Yangou épouse Moussavou Mombo au Contrôle général d’État et Carole Nadia Okome Obame au ministère des Eaux et Forêts.

    Enfin, le Conseil a dénoncé l’absence prolongée et injustifiée de 9 magistrats, parmi lesquels Wilfried Adjondo et Franck Emery Eyele Mve, enjoignant le secrétariat permanent d’ouvrir des procédures disciplinaires.

    Récapitulatif des nominations du CSM du 12 septembre 2025

    Institution Fonction Nom
    Ordre judiciaire Titularisation Ada Alini Jaelle Maghy Christiana
    Ordre judiciaire Titularisation Esseng Aba’a Flavie Mijola
    Ordre judiciaire Titularisation Mindoumbi Bonga Clermidie Stephie Fabiola
    Ordre judiciaire Titularisation Mba Lendoye Ange Yarden
    Ordre administratif Titularisation Letebegue Junior
    Ordre administratif Titularisation Ntsame Ondo Bretna Kyrielle W.
    Ordre financier Titularisation Moubouali Rogeraine
    Chancellerie Secrétaire général, chancelier Jacques Lebama
    Chancellerie Secrétaire général adjoint Arlette Mermoz Ntsame Zeng
    Chancellerie DG des affaires administratives Félix Raïvire
    Chancellerie DG adjoint Chérubin Kouendi
    Chancellerie DG des affaires civiles Pierre Marius Souanguele Mbome
    Chancellerie Directeur des affaires sociales Glwadys Maganga Amoussou
    École nationale de la magistrature Président du CA Pierre Ndong Aboghe
    École nationale de la magistrature Directeur général Armand Yebe
    Cour de cassation Président de chambre Eugène Simanga
    Cour de cassation Président de chambre François Bouka Mombo
    Cour de cassation Président de chambre Constantin Ngouali
    Cour de cassation Procureur général adjoint Berthin Methomat
    Cour de cassation Procureur général adjoint André Wora Alonda
    Cour de cassation Procureur général adjoint Georgeline Ndjondjo épouse Mamboungou
    Cour de cassation Procureur général adjoint Armand Ngoussa Landou
    Cour de cassation Avocat général Gilbert Barangolo
    Conseil d’État Président de chambre Guy Martial Boucalt
    Conseil d’État Conseiller Julia Edwige Midepani Bakele
    Cour des comptes Premier président Alex Euv Moutsiangou
    Cour des comptes Président de chambre Clarisse Vanessa Mboumba
    Cour des comptes Président de chambre Sofiath Bissiriou Adebayo
    Cour des comptes Conseiller maître Modeste Bekale Be Nguema
    Cour des comptes Conseiller maître Marina Magaya Mboumba épouse Bekale Be Ntoutoume
    Cour des comptes Conseiller maître Steeve Michaël Mbabiri Lindjombi
    Cour d’appel de Libreville Président de chambre Sylvain Arthur Lendira
    Cour d’appel de Libreville Président de chambre Suzie Gertrude Ebila épouse Mbadinga
    Cour d’appel de Libreville Président de chambre Marlène Mbatchy Smine
    Cour d’appel de Libreville Président de chambre Stevy Andeme Mounguengui
    Cour d’appel de Libreville Président de chambre Flora Zang Ondo
    Cour d’appel de Franceville Procureur général Ulrich Nzoundou Bignoumba
    Cour d’appel de Port-Gentil Première présidente Aude Razzia Bauguidzogo
    Cour d’appel de Mouila Procureur général Christ Noël Mangono Mambili
    Cour d’appel d’Oyem Procureur général Juste Ambourouet Ogandaga
    TPI Libreville Président Jean-Gaël Doumbeneny
    TPI Libreville Vice-président Jessica Mbadinga épouse Onomori
    TPI Libreville Vice-président Grace Bibayi Akendengue
    TPI Franceville Président Aubin Cédric Aussyba Etchenda
    TPI Mouila Président Michel Mapangou Mambinga
    TPI Tchibanga Présidente Charlène Magalie Makobia Oye

    @info241.com
