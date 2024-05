Dialogue national : 15 jours après, les journalistes gabonais toujours en attente des perdiems !

Depuis la clôture du Dialogue national inclusif (DNI) qui s’est tenu du 2 au 30 avril dernier, un sujet préoccupe grandement les médias gabonais : le retard de paiement de leurs perdiems. Alors que les autres participants, tels que les commissaires, ont déjà reçu leurs compensations, les représentants des médias dont ne fait pas partie Info241, attendent toujours de rentrer en possession de leur dû.

Ce retard a engendré un certain mécontentement au sein de la profession, alimenté par l’absence de communication claire de la part des autorités. Initialement, des explications avaient été avancées, évoquant des ajustements dans la liste des médias accrédités. Cependant, depuis lors, le silence règne, laissant les journalistes dans l’expectative.

Les médias, qui ont joué un rôle crucial dans la couverture et la diffusion des événements du DNI, se retrouvent ainsi dans une situation délicate. Sans information précise sur le montant et la date de paiement de leurs perdiems, ils sont contraints de spéculer sur les raisons de ce retard.

Des rumeurs circulent, évoquant des problèmes budgétaires ou une mauvaise gestion des fonds alloués. Cependant, aucune confirmation officielle n’a été donnée à ce jour. Cette situation rappelle des épisodes similaires du passé, renforçant le sentiment de frustration parmi les professionnels des médias.

En attendant des réponses claires et une résolution rapide de ce problème, les médias gabonais continuent de faire leur travail, malgré les obstacles. Ce retard de paiement soulève également des questions plus larges sur le respect et la reconnaissance du rôle crucial des médias dans la société.