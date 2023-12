Brice Oligui exige la libération des Gabonais jetés en prison pour avoir tué un éléphant

Alors que la tension persiste entre les communautés locales et la faune sauvage au Gabon, le président de la transition, Brice Oligui Nguema, a pris une position audacieuse en faveur des Gabonais emprisonnés dans le cadre du conflit. Au cours de sa tournée dans la province de la Ngounié ce week-end, le général a exprimé son souhait de voir ces concitoyens libérés sans délai.

En visite dans la Ngounié, Brice Oligui Nguema a appelé la population à se protéger contre les éléphants, marquant ainsi un changement significatif par rapport à l’ancien régime qui semblait accorder plus d’importance à la vie des pachydermes qu’à celle de ses citoyens, souvent victimes du conflit homme-faune. Il a particulièrement plaidé en faveur de la libération de villageois incarcérés dans le cadre de ce conflit.

« A Port-Gentil, j’ai demandé au ministre des Eaux et Forêts de collaborer avec son homologue de la Justice pour libérer tous ceux qui ont été arrêtés pour avoir abattu un éléphant. Je veux qu’ils recouvrent leur liberté sans conditions », a déclaré le président de la transition en répondant aux questions des riverains sur la répression judiciaire ayant conduit plusieurs Gabonais derrière les barreaux pour avoir défendu leurs vies.

« J’ai écouté les cris sur le conflit Homme-Faune. Oui ! Le CTRI est partant pour l’Humanité. Mais fallait- il laisser les éléphants détruire vos plantations et venir vous agresser ? Je dis non. Moi je viens d’arriver à la tête du pays et je n’ai pas une solution magique, ni l’argent pour dédommager vos plantations », a souligné Brice Oligui Nguema. Il a ensuite exhorté les habitants à signaler tout incident au préfet en cas de destruction de leurs cultures par des éléphants.

Prenant position contre l’ancienne politique du régime d’Ali Bongo, il a déclaré : « Je vous ai dit que personne ne me tient, si ce n’est le peuple. Si les hommes politiques ont signé des conventions et percevoir de l’argent c’est leur problème, moi je n’ai rien perçu de l’Occident, l’Occident ne me tient pas, mais c’est vous le peuple qui me tenez ». Il a ainsi encouragé les villageois à reprendre leurs activités pour survivre.

« Ceux qui veulent faire des plantations, faites-en. Ceux qui veulent couper du bois, faites-le. Lorsqu’ils comprendront, ils seront obligés de nous donner de l’argent pour les efforts que nous faisons pour préserver l’environnement. Avec eux, il faut agir avec fermeté. Nous avons rempli toutes les conditions qu’ils demandent, nous avons protégé notre forêt pendant si longtemps. Je suis d’accord avec cette politique, mais pas au détriment des populations », a conclu Oligui Nguema.