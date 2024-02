Bongolo : Un commerçant malien tué dans le cambriolage de sa boutique

La tranquillité de la petite localité de Bongolo, dans le département de la Louetsi Wano (Ngounié, sud du Gabon), a été brutalement troublée ce lundi par un cambriolage fatal qui a coûté la vie à Ibrahim Sissoko, un commerçant malien bien-aimé de la communauté.

Selon l’AGP ce lundi, le drame a été découvert aux premières lueurs de l’aube par le livreur de pain et la femme du frère d’Ibrahim, qui ont constaté avec horreur que la boutique de ce dernier était exceptionnellement fermée. La scène macabre qui s’est dévoilée à leur arrivée a glacé le sang de tous : Ibrahim, ligoté et bâillonné, gisait sans vie sur une chaise.

La devanture du magasin de la victime

Les autorités locales ont rapidement été alertées et se sont rendues sur les lieux, accompagnées de la gendarmerie, des services de santé et du procureur. Les investigations ont été menées avec diligence, mais l’horreur de la situation n’a fait que se renforcer lorsque la dépouille a été emportée par la famille endeuillée.

Le chef de quartier de Bongolo, Jean-Marie Lébougou, présent sur les lieux du drame, a exprimé son chagrin et son indignation face à cet acte impitoyable. « C’était un homme assez simple. Ça me fait mal. Je ne peux pas accuser les gens d’ailleurs. La scène de crime montre que ce sont certainement des personnes qui l’ont côtoyé ou qui avaient certaines informations », a-t-il confié, la voix empreinte de tristesse.

Les résidents de Bongolo ont également partagé leur douleur et leurs souvenirs d’Ibrahim, le décrivant comme un homme aimant, accueillant et généreux. « C’était un papa très accueillant, beaucoup de jeunes l’appelaient papa Ibrahim. Il aidait beaucoup de personnes. Il s’était vraiment intégré dans le quotidien des populations de Bongolo », a témoigné un riverain, ému.

À travers le chagrin et l’incompréhension, la communauté de Bongolo appelle à ce que justice soit rendue. Les auteurs de cet acte odieux doivent être appréhendés et traduits en justice pour que la mémoire d’Ibrahim Sissoko puisse reposer en paix et que sa famille puisse trouver un semblant de réconfort dans cette période d’indicible douleur.