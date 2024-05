79 CkilsEnPensent : la grève de la faim d’Ali Bongo et ses fils

79e épisode du micro-trottoir « CkislEnPensent » de la rédaction d’Info241, réalisé dans les villes de Libreville et Port-Gentil sur le thème : "l’annonce de la grève de la faim d’Ali Bongo pour soustraire sa femme et son fils des griffes de la justice gabonaise".

Ce 14 mai, le président déchu Ali Bongo a annoncé via ses avocats en France qu’il avait entamé une grève de la faim avec ses deux fils pour dénoncer les mauvais traitements qu’ils auraient subis depuis son renversement par l’armée, ainsi que pour demander la libération de sa femme Sylvia et de son fils aîné Noureddin. Que pensez-vous de cette initiative de celui qui a dirigé d’une main de fer le pays ces 14 dernières années ? Pensez-vous que Sylvia et Noureddin devraient recouvrer la liberté malgré les lourdes charges qui pèsent contre eux ? Que devraient faire les autorités de la transition sur ce dossier ?

Propos recueillis par : BBO et Jacques Rovaria

Réalisation : Cédrin Mounziégou

Infographie et montage : BC Graphics