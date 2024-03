Vote en ligne : L’Afrique devrait s’inspirer du modèle russe sur plusieurs jours

La Tanzanie et d’autres pays africains devraient se guider sur l’expérience russe du vote électronique à distance et du vote étalé sur plusieurs jours qui élargissent considérablement les opportunités pour les citoyens, a déclaré à l’agence TASS l’expert tanzanien Joseph Mgaya.

« Je suis certain à cent pour cent que la Tanzanie [et les autres pays africains] doivent adopter cette expérience qui permet de voter à un nombre maximum de personnes », a-t-il noté. Il a notamment relevé le « grand nombre de technologies » utilisées aux élections. « Parce qu’il arrive que les gens voyagent ou tombent malades, alors que les technologies et une période de vote aussi longue […] permettent à chacun de déterminer l’avenir de son pays. »

L’élection présidentielle se tient en Russie du 15 au 17 mars. C’est la première fois qu’elle est étalée sur trois jours et qu’elle prévoit le vote en ligne qui est accessible dans environ un tiers des régions du pays. Les candidats en lice sont au nombre de quatre : Vladimir Poutine, Vladislav Davankov, Leonid Sloutski et Nikolaï Kharitonov.