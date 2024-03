Sénégal : Un candidat de l’opposition sur le point de remporter la présidentielle

Le Sénégal a procédé au comptage des voix suite au premier tour de la présidentielle qui s’est tenu la veille. Selon le portail Senego, qui a publié des estimations préliminaires conjointement avec le service Sunu Élections, Bassirou Diomaye Faye, candidat de la coalition d’opposition Pastef, est en tête avec 53% des voix, alors que l’ex-premier ministre Amadou Ba, candidat du parti au pouvoir, se classe deuxième avec 38,15% des voix.

D’après le portail Seneweb, les deux principaux rivaux obtiennent respectivement 56,7% et 31,4% des voix. Sept des dix-neuf candidats en lice ont déjà reconnu la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Les résultats officiels préalables sont attendus dans l’après-midi.

Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, envisage d’introduire au Sénégal un monnaie nationale pour remplacer le franc de la Communauté financière africaine (franc CFA), dont le titulaire des droits est la Banque de France. De cette façon, le candidat de l’opposition souhaite plus d’indépendance et de souveraineté en économie pour son pays. Le leader de l’opposition sénégalaise Ousmane Sonko, qui n’a pas été autorisé à participer à l’élection à cause d’un casier judiciaire, avait appelé à voter pour Bassirou Diomaye Faye.