Le général Oligui Nguema au Tchad pour l’investiture controversée du général Deby Itno

Le président de la Transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé ce mercredi à N’Djamena, au Tchad, pour assister à l’investiture du nouveau président élu, Mahamat Idriss Deby Itno (40 ans), prévue ce jeudi 23 mai. Un président arrivé au pouvoir après un coup d’Etat le 20 avril 2021 à la mort de son père Idriss Déby Itno. Il a été élu au terme d’un scrutin « peu crédible » face à son ancien Premier ministre Succès Masraqui a présenté sa démission et celle de son gouvernement hier.

Mahamat Idriss Deby Itno a été élu le 6 mai dernier avec 61 % des suffrages, des résultats validés par le Conseil constitutionnel le 16 mai. L’élection de Déby a cependant suscité des critiques et des inquiétudes au sein de la communauté internationale et des organisations de défense des droits humains, qui ont dénoncé un scrutin « ni crédible, ni libre, ni démocratique ». Le contexte électoral a été marqué par des violations des droits humains et la répression violente de l’opposition, avec notamment l’assassinat de Yaya Dillo, un rival politique de Déby.

L’arrivée hier du président de la transition du Gabon

Malgré ces controverses, le président français Emmanuel Macron a félicité Mahamat Idriss Deby Itno pour son élection, réaffirmant ainsi le soutien de la France, qui considère le Tchad comme un pilier dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. Cette position intervient alors que les troupes françaises ont été expulsées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, renforçant ainsi l’importance stratégique du Tchad dans la région.

La présence du général Oligui Nguema à cette cérémonie témoigne de l’excellence des relations diplomatiques entre le Gabon et le Tchad pour deux chefs d’état à la tête d’une transition dans leur pays respectif. Les deux hommes entendent renforcer ces liens historiques et collaborer sur des enjeux régionaux et internationaux.