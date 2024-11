Référendum constitutionnel : l’association Colibri mobilise les Librevillois pour un OUI massif

À l’approche du référendum constitutionnel du 16 novembre, l’association Colibri intensifie ses efforts pour rallier les Gabonais au vote en faveur du OUI. « Le 16 novembre, je vote OUI et vous ? », c’est sous ce slogan que l’association a appelé, ce mercredi à Libreville, les citoyens à soutenir le projet constitutionnel proposé par les autorités de transition.

Depuis plusieurs semaines, Colibri déploie ses membres sur le terrain, organisant des rencontres et des échanges dans les quartiers populaires de Libreville. Ce mercredi, c’est dans le quartier C.I, situé dans le 1er arrondissement, que l’association a rassemblé les habitants. Ce quartier, lieu de naissance de Colibri, a une importance symbolique pour l’organisation, qui y retrouve un soutien populaire considérable. Plus d’un millier de personnes se sont réunies pour écouter les membres du bureau expliquer les enjeux du référendum.

Une vue de la sortie d’hier

L’association a pour objectif de sensibiliser et convaincre même les plus indécis quant à l’importance d’un vote favorable au projet de Constitution. Selon les membres, voter OUI signifie défendre une vision de la cellule familiale protégée, où le mariage légal est défini entre deux personnes de sexes opposés. Ce choix soutient également un mandat présidentiel de sept ans, renouvelable une seule fois, afin d’éviter les dérives du pouvoir héréditaire. En d’autres termes, un OUI marque un engagement pour un Gabon sans transmission dynastique du pouvoir.

Les membres de l’association ont passé en revue les articles les plus controversés, dont les articles 43 et 123, pour répondre aux questions et dissiper les doutes des citoyens. Ces articles, abordant des sujets sensibles, ont suscité un débat animé, mais Colibri a souligné qu’ils représentent un socle important pour un Gabon plus stable et équitable.

Les populations venues nombreuses

« Cette nouvelle Constitution est le travail des Gabonais, pour les Gabonais. Nous devons l’honorer en disant OUI le 16 novembre », a déclaré Aboughe Otsaghe Charlotte, présidente de Colibri, en s’adressant aux résidents du quartier C.I. Elle a encouragé chaque citoyen à « devenir acteur du changement » en participant au référendum, qu’elle considère comme une occasion unique de faire entendre leur voix pour l’avenir du pays.

Depuis sa création, Colibri mène des actions en faveur de l’amélioration des conditions de vie des Gabonais. En 2022 déjà, l’association avait lancé des initiatives pour soutenir les familles démunies et promouvoir le bien-être des citoyens. Aujourd’hui, elle voit dans ce référendum une opportunité de prolonger cette mission et d’influer positivement sur l’avenir institutionnel du Gabon.