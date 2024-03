Paul Mouketou prend les commandes du Conseil départemental de Bendjé

Le mercredi 27 mars, la salle polyvalente du Conseil départemental de Bendjé (CDB) a abrité la cérémonie de passation de charges entre le président sortant, Dr Louis Barrys Ogoula Olingo, et le nouveau délégué spécial, Paul Mouketou. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime, de la préfète du département de Bendjé, du délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, du sous-préfet du district de Mpaga, de la chefferie Orungu, ainsi que des vingt-sept conseillers représentant les cantons Ogooué, Océan, Anengué et Ozouri.

Le président sortant a exprimé sa gratitude envers le personnel éducatif, médical et tous les acteurs du CDB pour leur contribution à apaiser les tensions sociales au sein de l’institution et à améliorer les conditions de vie des habitants du département de Bendjé. « Il y a certainement eu des lacunes, comme c’est inévitable dans toute entreprise humaine. Nous remercions chaleureusement nos collaborateurs pour leur dévouement », a déclaré le Dr Louis Barrys Ogoula Olingo.

Le président sortant du CDB

Paul Mouketou, le nouveau délégué spécial chargé de la gestion du Conseil départemental de Bendjé, a exprimé sa gratitude envers le chef de l’État et les membres du comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) pour la confiance qu’ils lui ont accordée. « Cette marque de confiance, que je considère comme très précieuse au vu des objectifs qui nous sont fixés, m’engage à redoubler d’efforts pour la mériter pleinement », a-t-il souligné.

Considérant comme essentiel et inévitable d’agir rapidement, Paul Mouketou a annoncé ses premières mesures pour les jours à venir. Il compte notamment réaliser un état des lieux de l’institution afin de guider ses actions visant à maintenir le CDB sur la bonne voie, conformément à sa mission. « Le Conseil départemental de Bendjé est une institution républicaine qui ne peut se soustraire au processus de restauration », a-t-il affirmé.

Le nouveau patron des lieux

En ce qui concerne les actifs du CDB, celui-ci détient actuellement cinq titres de propriété comprenant le siège et ses annexes, ainsi que des terrains attribués à titre onéreux. Sur le plan financier, le conseil a régulièrement approuvé des budgets primitifs. En 2020, le budget s’élevait à 1 125 478 320 FCFA, tandis qu’en 2021, il était porté à 1 869 942 204 FCFA, avec des dépenses de fonctionnement de 1 707 640 811 FCFA et des investissements de 162 301 394 FCFA. En 2022, le budget était de 2 004 609 836 FCFA, avec des dépenses de fonctionnement de 1 903 808 052 FCFA et des investissements de 100 801 785 FCFA.

Le budget primitif de 2023 était fixé à 2 759 094 557 FCFA, avec 2 447 094 557 FCFA de dépenses de fonctionnement et 312 000 000 FCFA d’investissements. Pour l’année 2024, le Conseil départemental de Bendjé n’a pas encore adopté de budget primitif, et les dépenses courantes de janvier à mars sont couvertes par un excédent estimé à 914 664 447 FCFA. Le résultat cumulé provisoire de mars 2024, après le règlement des charges obligatoires, s’élève à 782 464 511 FCFA.

Une vue de l’assistance

En ce qui concerne le financement de l’État aux collectivités locales, le Conseil départemental de Bendjé, comme d’autres collectivités, ne reçoit plus sa part habituelle des revenus, notamment des impôts sur le revenu des personnes physiques (IRPP), conformément aux dispositions légales. Cette situation a entraîné une diminution des recettes, aggravée par le reclassement du CDB de la 9e à la 6e catégorie, impactant son fonctionnement. Le passif s’élève à 982 464 511 FCFA, en raison du défaut de paiement de dépenses mandatées et non mandatées.

« Pendant mon mandat, nous travaillerons dans le strict respect du cadre défini par la loi et en étroite collaboration avec nos autorités locales », a conclu Paul Mouketou, délégué spécial chargé de la gestion du Conseil départemental de Bendjé.