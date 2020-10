Nouvelle-Calédonie : les habitants du Caillou refusent leur indépendance à la France à 53%

Les habitants de la Nouvelle-Calédonie, archipel stratégique française riche en nickel dans le Pacifique-Sud, étaient appelés aux urnes ce dimanche pour un referendum d’autodétermination. Malgré une mobilisation sans précédent, le Non à l’indépendance est arrivé en tête avec 53,26% des voix.

Ces résultats confortent les indépendantistes, qui bien que perdants, se réjouissent de cette progression de trois points comparativement au premier scrutin du 4 novembre 2018. Elle leur fait espérer une victoire lors du troisième référendum, qui en vertu de l’accord de Nouméa, peut être organisé d’ici 2022.

Ce référendum s’inscrit dans un processus de décolonisation entamé en 1988 par les accords de Matignon après plusieurs années de quasi guerre civile entre Kanaks, peuple premier, et Caldoches, d’origine européenne. Ces affrontements avaient culminé avec la prise d’otages et l’assaut de la grotte d’Ouvéa en mai 1988 (25 morts).

Ces accords, consolidés 10 ans plus tard par l’accord de Nouméa, ont institué un rééquilibrage économique et géographique en faveur des Kanaks et un partage du pouvoir politique, même si les inégalités sociales restent importantes.