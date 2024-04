L’application mobile 1Win Gabon : votre porte d’entrée vers des paris sportifs et des casinos passionnants en Afrique du Sud

Vous vivez en Afrique du Sud et aimez les paris en ligne ? Vous devez alors connaître 1win Gabon, le bookmaker devenu incontournable dans l’univers des paris sportifs en Afrique. Tant pour les paris sportifs que pour les jeux de casinos en ligne, ce site se présente comme l’un des plus intéressants pour les joueurs. Dans cet article, découvrez alors tout ce qu’il faut savoir sur 1 Win, comment parier depuis l’Afrique du Sud, quelles sont les options disponibles, etc.

À la découverte de 1win Gabon

Depuis 2011, le bookmaker casino en ligne 1win existe et propose ces services au Gabon, et dans plusieurs autres pays d’Afrique comme l’Afrique du Sud. Cette entreprise est licenciée par la Commission de Curaçao, sous le numéro 8048/JAZ 2018-040. Ce qui veut dire qu’il s’agit d’une plateforme 100 % légale et fiable.

À ce jour, ce bookmaker propose plus de 12 000 variantes d’options de paris et divertissement de casino. Compte tenu de la multitude d’options disponibles, 1win Gabon convient à tous les profils de joueurs, quelles que soient les préférences en termes de catégorie de sport ou jeu de casino.

Les paris sportifs accessibles sur l’application 1win pour les joueurs d’Afrique du Sud

Comme mentionné en amont, 1winGabon.com couvre principalement deux secteurs de jeux en ligne : les paris sur des événements sportifs et les jeux de casino. De ce fait, les joueurs gabonais ou sud-africains peuvent parier sur n’importe quel événement sportif dans le football, en cours ou déjà programmé. On retrouve par exemple les événements de la série A en Italie, de la première ligue en Europe et en Angleterre, ou même la liga en Espagne.

Pour l’Afrique, les joueurs peuvent accéder aux matchs de la ligue 1 Algérienne et de la premier league égyptienne. En ce qui concerne les rencontres sportives internationales, vous pouvez par exemple retrouver les matchs de la Ligue des champions de l’UEFA, de la Ligue Europa de l’UEFA et de la Coupe Libertadores. Et peu importe la catégorie choisie, vous avez accès à de nombreuses options de paris comme les combinés, paris simples, nombre de buts etc.

Les autres types d’événements sportifs : MMA, Handball, Basket et autres

Le Football n’est pas le seul sport couvert par l’application mobile 1win Gabon. On retrouve aussi d’autres compétitions comme le MMA, le Basketball, le Volleyball, le Handball etc. Pour les fans de MMA, retrouvez vos ligues préférées comme Cage Warriors, PFL, Bellator MMA , ONE Championship et l’UFC.

Les fans de Basketball pourront se régaler avec la Ligue ACB en Espagne, l’EuroLeague, la Série A en Italie, la ligue professionnelle chinoise et le National Basketball Association ou NBA, etc. On retrouve également les ligues connues de handball comme le Handball-EM, Lidl Starligue en France et autres ; et de volley-ball comme la ligue des champions de la CEV, le Volleyball Nations League, le Superliga au Brésil et bien plus encore.

Le ESport et les jeux de casinos accessible via 1win Gabon

Sur 1winGabon, vous pouvez également accéder et parier sur les plus grandes compétitions de Sports Électroniques. Ainsi, accédez à des compétitions populaires de CS:GO, Dota 2, League of Legends, FIFA et StarCraft. Grâce à la plateforme, vous avez la possibilité non seulement de suivre les matchs d’Esport, mais aussi de faire les prédictions sur les résultats depuis le site 1Win. Les côtes proposées font partie des plus intéressantes du marché.

A part l’Esport, 1winGabon est aussi très réputé pour les jeux de casino. Les joueurs ont accès à de nombreuses machines à sous classiques et slots vidéos, des jeux de table et de cartes, des jeux de crash, des jeux avec des croupiers en direct, et bien d’autres encore. Aviator, jucky jet, jet x, fortune wheel, Rocket win font partie des meilleurs jeux populaires auxquels vous pouvez jouer.

Les avantages de l’application mobile 1 win Gabon pour les joueur sud-africains et d’ailleurs

Par rapport à la plupart des bookmakers, la plateforme 1winGabon offre de nombreux avantages très intéressants. Le premier concerne le bonus de bienvenue. Pour tout nouvel utilisateur, 1win offre un bonus incroyable de 500 % couvert sur vos 4 premiers dépôts. Il s’agit d’une excellente façon de permettre aux nouveaux joueurs de faire leurs premiers paris sans risque.

A cela, s’ajoutent de nombreuses primes de jeux comme le bonus sur les applis, le bonus express, le cashback etc. Le second avantage qu’on pourrait noter concerne l’intuitivité du site et la disponibilité d’une application mobile pour Android et iOS. Cela facilité l’accès aux jeux à tous les joueurs pour le placement de leurs paris.

On félicite également la mise à disposition d’un grand nombre de moyens de paiements sécurisés. Mais l’attrait principal concerne les côtes pour les différents jeux. Elles sont très intéressantes, ce qui fait de 1win l’un des meilleurs bookmakers.