Mutilé des deux mains par une grenade puis abandonné à son sort, un gabonais crie à l’aide

Yann Engonga est ce compatriote gabonais qui s’est retrouvé très gravement mutilé par l’explosion d’une grenade à Port-Gentil le 21 février 2021, en marge des répressions musclées du mouvement dit des casseroles. Ses soins médicaux ont été brutalement interrompus par l’ancien régime d’Ali Bongo qui lui avait promis une prise en charge complète. Abandonné, sans soins, sa santé se dégrade de façon alarmante.

Il a sauvé la vie d’un enfant de deux ans, dans une église à Port-Gentil le dimanche 21 novembre 2021. Ce jour-là, Yann Engonga, élève en classe de terminale au moment des faits, remarque qu’un jeune homme a apporté à l’église un objet qu’il présente comme un parfum à d’autres jeunes.

La victime sur son lit d’hôpital après le drame

Suivant son culte sans trop prêter attention, son attention est attirée par un enfant de deux ans qui s’est emparé de l’objet et qu’il a porté à sa bouche. C’est alors qu’il réalise que l’enfant tient dans sa main une grenade qu’il vient de dégoupiller. Yann Engonga intervient très rapidement et arrache la grenade des mains de l’enfant : « en moins de 15 secondes elle a explosé dans mes mains », raconte Yann Engonga qui va perdre ses deux mains et un œil.

Victime collatérale de la répression du "mouvement des casseroles"

D’où venait cette grenade qui a mutilé Yann Engonga ce jour funeste du 21 février 2021 à Port-Gentil ? A ce jour, le mystère demeure. Ce qui est certain, c’est que dans la nuit du 20 au 21 février 2021 le pays avait été secoué par la première casserolade de l’histoire du Pays appelé « mouvement des casseroles » pour contester contre l’abandon par l’Etat des personnes confinées dans un état de dénuement total. La répression a été sanglante. A Libreville, Gildas Iloko est abattu d’une balle de kalachnikov tirée par un mystérieux commando venu dans un 4X4 blanc, à Ntoum Djinky Emane Mvondo est abattu d’une balle dans la tête par un policier de la BAC de Ntoum…

Joyeux mais toujours en eaux troubles

Cette grenade qui a manqué de tuer un enfant de deux ans mais mutilé Yann Engonga provenait à coup sûr d’un des arsenaux de la police ou de la gendarmerie gabonaise dans la capitale économique du Gabon.

Abandonné

Pris en charge d’abord à Port-Gentil puis à l’hôpital militaire de Libreville, Yann Engonga va être une première fois abandonné pendant quatre mois sans soins alors qu’il en avait besoin. Sa première alerte lancée et soutenue par d’autres compatriotes va finir par faire réagir les autorités de l’époque. Yann Engonga va être évacué en Turquie où il suivra plusieurs soins au cours desquels on va lui arracher deux orteils pour les greffer sur une main, son autre bras sera soigné et une prothèse bionique lui sera donnée. « Quand j’étais à l’hôpital, le ministre de la santé et de l’intérieur sont venus me voir et m’ont dit qu’ils allaient tout prendre en charge »

Quant à son œil perdu, il va être opéré pour retirer les nombreux éclats de la grenade. Des soins complémentaires sont prévus notamment pour protéger son deuxième œil également atteint mais Yann Engonga ne va pas les suivre. Après 7 mois passés en Turquie, il va revenir au Gabon où va être de nouveau abandonné. « Quand j’étais à l’hôpital, le ministre de la santé et de l’intérieur sont venus me voir et m’ont dit qu’ils allaient tout prendre en charge » , soupire Yann Engonga.

Urgence

Aujourd’hui, la santé de Yann Engonga se dégrade de façon alarmante tant et si bien qu’il risque de perdre totalement la vue s’il ne poursuit pas ses soins. Actuellement, sa prothèse bionique est en panne, il ne suit aucun soin et ne peut plus se procurer les médicaments qu’il doit prendre régulièrement, notamment ses antidouleurs.

« Ce que je demande c’est de continuer à vivre » , assure le jeune homme d’un courage admirable qui a besoin de toute urgence d’être aidé.

POUR TOUTE AIDE N°AIRTEL MONEY :

074445355 / ENGONG ENGON GRELL JULIEN