Bertrand Boundzanga convie la presse gabonaise à analyser les enjeux de la Transition et de la République

Dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction d’Info241, le Pr Noël Bertrand Boundzanga, enseignant-chercheur engagé, qui a présidé la très influente Commission Politique du Dialogue National Inclusif, actant la dissolution du parti démocratique gabonais (PDG) et l’inéligibilité de ses membres pour 3 ans, invite ce samedi 11 janvier à Libreville, la presse nationale et internationale à un conclave d’une haute importance. Le membre de la société civile libre dont le mutisme a été remarqué lors du référendum articulera son propos autour du thème : « La Transition, le CTRI et la République » à l’hôtel Flanna B au Bas de Gué-Gué à 10h.

A cette occasion, il est mentionné dans la note d’information consultée par Info241 qu’occasion sera donnée au professeur d’université de lancer une plateforme de réflexion citoyenne et politique dénommée : « TELEMA ». Le but de ce mouvement, « sera de construire intelligemment, stratégiquement de manière inclusive une nouvelle alternative, sur la scène politique actuelle eu égard certaines curiosités qui s’y dégagent ».

La réflexion citoyenne sur l’urgence et l’impérieuse importance de construire une nouvelle offre politique crédible conformément aux aspirations démocratiques du peuple Gabonais sera au cœur du point de presse du Pr. Noël Bertrand Boundzanga. « L’universitaire engagé, membre de la société civile libre posera son curseur sans convenances sur le rôle et le bilan du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), et des perspectives pour la République » indique à Info241 un membre du Comité d’organisation de cette messe politique.

L’affiche de la conférence de presse du 11 janvier 2025 à Libreville

L’universitaire qui avait accordé un bénéfice de doute aux militaires du CTRI avait appelé à un devoir d’inventaire. « Nous devons nous engager à faire la lumière sur les pages sombres de notre histoire », avait-il scandé jadis. Et il clamait d’ores et déjà que les mentalités instaurées par le PDG soient ruinées et enterrées dans les abîmes de l’Histoire Nationale. Avant d’expliquer en ces termes sa vision de la Transition : « Une transition est un temps intermédiaire qui permet de poser le cadre le plus adéquat possible pour un fonctionnement régulier de l’Etat. Les militaires ne se positionnent pas seulement en héros conjoncturels, ils se présentent aussi comme le corps d’un messie. Sur quelle doctrine se base ce messie ? Sur une approche révolutionnaire ou sur une approche réformiste ? A mon sens, il se veut réformiste. »

Vous remarquerez, d’ailleurs, soulignait fortement le Pr Boundzanga qu’il y a un ministère de la Réforme Institutionnelle : « Il s’agit de la réforme de notre économie, de notre démocratie, de notre justice et de notre Etat-Nation. Notre économie va-t-elle continuer à être essentiellement extractive et sans création de valeur ? Notre démocratie peut-elle enfin être représentative avec un vrai pouvoir détenu par le peuple plutôt que par le président de la République ? La justice peut-elle être juste, indépendante et sans corruption ? Quelle doctrine guide la gestion de nos armées ? Notre Etat-Nation, enfin, peut-il s’appuyer sur notre culture pour s’auto-fonder ? »

Un an et 5 mois après la Transition, va-t-il reprendre son bâton de pèlerin en chantre et démocrate invertébré d’une alternance démocratique ? Lui qui a toujours prôné le renouvellement de la classe politique gabonaise et l’urgence d’une nouvelle offre politique incarnés par des Femmes et des Hommes épris de Valeurs Républicaines, va-t-il sauter le pas de la Présidentielle en se lançant dans l’arène politique déjà occupée par les anciens barons du PDG et du régime d’Ali Bongo ?

Wait and see…On le saura ce samedi 11 janvier 2025 à Libreville à 10h.