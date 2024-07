Le Gabon a produit 21,8 millions de barils de pétrole au premier trimestre 2024

Le secteur pétrolier, pilier de l’économie gabonaise, affiche une performance notable au premier trimestre 2024. Selon les données fournies par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEFP), la production de pétrole a atteint près de 3 millions de tonnes (21,8 millions de barils de pétrole), comparé à 2,5 millions de tonnes (18,6 millions de barils) sur la même période en 2023. Cette augmentation significative de 20 % de la production souligne une reprise vigoureuse après une période de stagnation.

Impact économique de la hausse de production

Les exportations pétrolières ont également connu une hausse de 22,5 %, atteignant 2,8 millions de tonnes. Cette augmentation a été soutenue par une montée des prix du Brent de 2,4 % et du brut gabonais de 6,6 %, favorisant ainsi une amélioration des recettes d’exportation. Au premier trimestre 2024, l’indice de production de pétrole s’est consolidé à 31,1 % en glissement trimestriel, un signe de robustesse dans le secteur.

:

Indicateur T1 2023 T1 2024 Variation Production de pétrole (millions de tonnes) 2,5 3 +20 % Production de pétrole (millions de barils) 18,6 21,8 +20 % Exportations de pétrole (millions de tonnes) 2,3 2,8 +22,5 % Prix moyen du Brent N/A +2,4 % +2,4 % Prix moyen du brut gabonais N/A +6,6 % +6,6 % Indice de production de pétrole (glissement trimestriel) N/A 31,1 % +31,1 % Indice de production de pétrole (glissement annuel) N/A -0,8 % -0,8 % Activité de négoce des produits pétroliers N/A +5,6 % +5,6 %

Cette dynamique positive s’explique par l’intensification des opérations de forage et l’optimisation des champs pétroliers matures, résultant de divers investissements stratégiques. « Sur la même période l’an dernier, l’indice avait déjà bondi de 18,4 % pour des raisons similaires », précise la Direction générale des Hydrocarbures (DGH).

Nouveaux mécanismes de financement

L’amélioration des performances pétrolières s’accompagne d’une reprise du négoce des produits pétroliers, qui a progressé de 5,6 % sur la période d’analyse. Cette progression intervient après six trimestres consécutifs de baisse et s’explique par les décisions politiques récentes visant à réduire les prix des produits pétroliers (réseau et hors réseau). Cette mesure a pour but de maintenir le pouvoir d’achat des ménages et de soulager la trésorerie des entreprises.

Malgré cette embellie, l’indice de production a fléchi de 0,8 % en glissement annuel, indiquant que le niveau d’activité reste en deçà des pics enregistrés lors de l’accélération des chantiers prioritaires du PNDT. Toutefois, la hausse actuelle de la production et des exportations est un signe encourageant pour le reste de l’année 2024.

Les retombées économiques de cette performance pétrolière sont multiples. Elles permettent non seulement de renforcer les réserves de devises du pays, mais aussi de financer des projets d’infrastructure et de développement social. En outre, l’amélioration des recettes publiques offre au gouvernement une marge de manœuvre accrue pour investir dans la diversification économique, essentielle pour réduire la dépendance au secteur pétrolier.