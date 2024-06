La future mouture de la Constitution gabonaise bientôt présentée au président de la transition

C’est ce qui ressort de plusieurs indiscrétions glanées par la rédaction d’Info241. Le Comité constitutionnel national, l’une des 3 instances mises en place au lendemain du Dialogue national inclusif d’avril dernier, a terminé la mouture de la nouvelle constitution. Cette version 2024 de l’après-Bongo devrait être présentée cette semaine au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, avant de prendre le chemin parlementaire et son adoption finale en décembre prochain par référendum.

Les choses semblent avoir bougé du côté de la rédaction de la nouvelle constitution gabonaise. C’est le comité constitutionnel dirigé par la ministre de la Réforme des institutions, Murielle Minkoue-Mintsa, en qualité de coordinatrice générale, qui en avait la responsabilité avec ses pairs. Cette institution, mise en place le 6 mai dernier puis installé une semaine plus tard le 13 mai, avait en effet un mois pour rendre sa copie.

L’installation de la coordinatrice générale de ce comité

C’est désormais chose faite à en croire plusieurs sources, comme l’AGP, qui indiquent que ce travail préalable a enfin été bouclé ce samedi, tandis que nos confrères de l’Union affirment que le bouclage du texte a été annoncé quelques jours plus tôt au cours d’une audience accordée par Murielle Minkoue-Mintsa à une délégation de représentants de l’Union européenne, emmenée par Cécile Abadie. En effet, ce comité avait jusqu’au 13 juin pour achever sa mission.

Autant dire que les prochaines heures devraient nous en apprendre plus sur cette éventualité du texte qui devra être soumis d’abord à l’appréciation du président de la transition. Nul doute que la conférence de presse convoquée ce mardi par le Premier ministre Raymond Ndong Sima devrait nous en dire plus sur ces questions brûlantes de l’avenir du pays après la chute de la famille Bongo et la renaissance tant attendue de nos institutions.