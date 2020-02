La 3e édition des Awards de l’info™ s’ouvrira ce samedi pour élire les meilleurs gabonais de l’année !

Après un temps d’innovation, la 3ème édition des Awards de l’info™ reprendra ses droits ce samedi 22 février à 09h00. Ces trophées qui récompensent les meilleurs Gabonais de l’année sous le prisme de l’actualité nationale, mettront en compétition une soixantaine de personnalités reparties dans 14 catégories dont 12 soumises au vote des internautes. Organisés par la rédaction d’Info241, Continental Com Corporate, Binto Media et leurs partenaires, l’édition 2019 voit l’arrivée de 3 nouvelles catégories dans le prestigieux palmarès des récompenses : Manager gabonais de l’année, Humoriste gabonais de l’année et l’Espoir gabonais de l’année.

45 jours pour voter...60 personnalités en lice Les Awards de l'info™ sont de retour dès ce samedi. L'événement débutera par sa désormais traditionnelle votation où les internautes à travers le monde seront appelés à voter, à raison d'un vote par jour et pour chacune des catégories, sur le mini-site dédié à l'événement http://awards.info241.com, pour les Gabonais qui ont fait l'année 2019. Les 60 personnalités qui feront cette 3e édition seront connues ce samedi à raison de 5 personnalités nominées par prix. Une vue du site de la votation, lors de la précédente édition Pour élire les lauréats, les internautes devront voter chaque jour pour leurs personnalités préférées jusqu'au 7 avril 2020 à minuit soit 45 jours de vote. Le mini-site de l'événement http://awards.info241.com accueillera ainsi les votes des internautes qui seront les seuls à déterminer les vainqueurs des 12 catégories soumis à la votation directe des internautes. Seuls les prix de l'Engagement national et celui Spécial seront décernés par le Comité des Awards de l'info™, dirigé cette année par Cédrin Mounziégou. 12 des 14 catégories soumises à la votation Dans le détail, les 12 catégories de la votation sont : Citoyen gabonais, Homme politique, Femme gabonaise, Artiste gabonais, l'Ecrivain gabonais, Journaliste gabonais, Humoriste gabonais, Espoir gabonais, Manager gabonais, Gabonais de la diaspora, Sportif gabonais et Gabonais en or. Comme pour les précédentes éditions, le clou de l'événement sera la cérémonie de remise de prix qui aura lieu le 25 avril 2020 à Paris devant un parterre d'invités africains et européens tirés sur le volet. Rappelons que les Awards de l'info™ 2016 avaient sacré plusieurs personnalités de premier plan telles que l'avocat Anges Kevin Nzigou (Citoyen de l'année), Le groupe Movaizhaleine (Artiste de l'année), Pierre-Emerick Aubameyang (Sportif de l'année), Jean Ping (Homme politique de l'année), Alfred Mabika et Charles M'Ba (Engagement national), Chantal Myboto (Femme de l'année), Mays Mouyissi (Gabonais de la diaspora) et Jean Jacques Bourdette (Gabonais en or). Rendez-vous ce samedi pour découvrir les nouveautés de cette troisième édition.