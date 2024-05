Le CTRI annonce le retour de l’organisation des élections au Gabon au ministère de l’Intérieur

Comme un arrière-goût de retour en arrière. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a annoncé dans un communiqué samedi soir le retour de l’organisation des élections politiques au ministère de l’Intérieur. C’est ce qui ressort d’une déclaration lue hier soir par son porte-parole le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi depuis Koulamoutou (Ogooué-Lolo, sud-est) où séjourne depuis vendredi le président de la transition.

C’est l’une des propositions controversées du Dialogue national inclusif organisé du 2 au 30 avril. Le CTRI a annoncé samedi soir le retour de la gestion totale et l’organisation des élections politiques par le gouvernement par l’entremise du ministère de l’Intérieur. Une décision qui n’est pas sans rappeler les errements du passé où le pouvoir déchu s’assurait de la loyauté du ministre pour se déclarer victorieux d’élections sans bavure et sous le sceau de la légalité.

Le communiqué du CTRI

En séjour dans l’Ogooué-Lolo pour la tournée provinciale qu’effectue le président de la transition jusqu’à ce dimanche, c’est le timing qu’a choisi le CTRI pour annoncer l’application de cette résolution issue des conclusions des travaux du stade d’Angondjé. « Lors du coup de liberté du 30 août 2023, le CTRI avait dissous les institutions de l’ancien régime qui avaient failli. L’une de celles qui avait le plus failli était le Centre gabonais des élections (CGE) », a d’entrée souligné le porte-parole du CTRI.

Avant de renchérir : « En application des conclusions du dialogue national inclusif, l’organisation des élections sera désormais assurée par le ministère de l’Intérieur, comme c’est le cas dans les grandes démocraties du monde ». Et le CTRI de promettre que « En tout état de cause, l’organisation des élections par le ministère de l’Intérieur sera entourée de toutes les garanties de transparence, de liberté et de participation ». Une transparence qui a jusque-là manqué dans l’ancien régime Bongo déchu, renversé par l’armée gabonaise le 30 août dernier.