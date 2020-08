L’ANBG rachète les retardataires de demande de bourse de l’Etat gabonais jusqu’au 30 septembre !

Bonne pour les élèves de terminales et les étudiants n’ayant pas pu faire une demande de bourse de l’Etat gabonais pour l’année académique 2020-2021. La direction générale de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) a décidé hier, de racheter les retardataires. Selon une note parvenue à la rédaction d’Info241, ceux-ci sont invités à introduire leur demande de bourse sur le site dédié eBourse dès ce lundi 31 août.

Si vous êtes en terminale ou un étudiant n’ayant pu faire une demande de bourse avant le 30 avril, l’ANBG a décidé de vous faire une fleur pour l’année à venir. Selon une note signée de la directrice générale, Sandra Flore Mambari Pinze Abessolo, il y aura bien une session de rattrapage pour rejoindre la liste des boursiers de l’année académique 2020-2021. Celle-ci débutera ce lundi sur internet.

La note d’information de l’ANBG

Pour ce faire, les élèves et étudiants dans cette situation, sont invités à se ruer sur le site eBourse pour demander soit le renouvellement de leur bourse ou l’activation de celle-ci. Ainsi, l’ANBG « informe l’ensemble des élèves des classes de terminales, les étudiants boursiers et non boursiers n’ayant pas pu effectuer leur demande de bourse au 30 avril 2020, qu’une session exceptionnelle d’ouverture de la Plateforme eBourse aura lieu du 31/08/2020 au 30/09/2020 », précise la note officielle.

Pour cette « session exceptionnelle », ces retardataires sont priés « de bien vouloir s’inscrire sur eBourse dans le strict respect des étapes d’inscription. Passé ce délai, aucune dérogation supplémentaire ne sera admise ». Voilà qui devrait permettre à nombreux élèves de terminale et étudiants laissés sur le carreau de profiter d’une bourse de l’Etat, versée mensuelle ou trimestriellement aux bénéficiaires.