Gabon vs Lesotho : Moins de 48h à Mouyouma pour trouver la recette de la victoire des Panthères

Alors que le Gabon s’apprête à affronter le Lesotho dans une double confrontation décisive pour les qualifications à la CAN 2025, Thierry Mouyouma, le sélectionneur national, n’a plus que quelques heures pour peaufiner la stratégie des Panthères. Avec l’arrivée tardive de plusieurs cadres de l’équipe, dont Pierre-Emerick Aubameyang et Ulrick Eneme Ella Mbina, l’équipe est presque au complet à Bongoville, mais le temps presse avant le coup d’envoi prévu ce vendredi soir à Franceville.

L’enjeu est de taille. Les Panthères 3e du groupe B, favorites sur le papier face à une équipe du Lesotho classée 153e mondial, n’ont pas le droit à l’erreur. « Il faut rester concentré jusqu’au bout et ne pas négliger le moindre détail », a averti Mouyouma à ses hommes. En dépit de cette supériorité théorique, le technicien gabonais sait que toute négligence pourrait coûter cher face aux Crocodiles du Lesotho, qui viendront sans complexe tenter de renverser les pronostics.

Le coach gabonais hier au cours de la première séance d’entrainement des Panthères

En moins de trois jours depuis ce mardi, Thierry Mouyouma et son staff ont le défi de mettre en place une équipe solide et cohérente, capable d’obtenir les six points cruciaux sur l’ensemble des deux matchs de ces deux journées qui va sceller le sort de l’équipe gabonaise pour obtenir son ticket pour le Maroc. La première manche, qui se jouera ce vendredi soir à 20h00 au stade de la Rénovation de Franceville, sera déterminante pour bien aborder la suite des qualifications.

Alors que la pression monte, les Panthères savent qu’elles devront montrer rigueur et efficacité, surtout avant le déplacement en Afrique du Sud pour le match retour 4 jours plus tard. Avec un groupe quasiment au complet et une concentration maximale exigée par Mouyouma, le compte à rebours est lancé pour que les Panthères confirment leur statut de favoris et restent dans la course pour la CAN Maroc 2025.