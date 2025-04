Gabon : Nouveau réajustement du calendrier des examens de fin d’année après la présidentielle

À l’issue d’une nouvelle réunion de concertation, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé ce lundi 28 avril un réajustement du calendrier des examens nationaux de l’année scolaire 2024-2025. Cette modification intervient après un premier aménagement, acté par l’arrêté ministériel n° 0002/MENIC du 4 février 2025, en prévision de l’organisation de l’élection présidentielle du 12 avril. Un nouvel arrêté devrait être pris dans les prochaines heures.

Initialement, selon cet arrêté, le début des examens était fixé au 5 juin 2025, avec une fin prévue le 19 juillet 2025. La fin des cours pour le pré-primaire et le primaire était programmée au 6 juin, celle des classes sans examens (secondaire) au 14 juin, tandis que les classes de 3ᵉ et de terminale devaient respectivement terminer leur année les 5 et 19 juillet 2025.

Une vue de ladite réunion d’harmonisation

Cependant, à la faveur de la réunion de ce lundi, dirigée par la ministre d’État à l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, en présence du directeur général des Examens et Concours (DGEC), de l’administrateur de la cellule de gestion du baccalauréat technologique et du directeur général des affaires financières, le calendrier scolaire a été une nouvelle fois ajusté.

Désormais, les examens nationaux se dérouleront selon le planning suivant, révèle l’AGP :

Certificat d’études primaires (CEP) : épreuves du 27 au 29 mai, proclamation des résultats le 6 juin ;

Brevet d’études du premier cycle (BEPC) : épreuves du 3 au 6 juin, proclamation des résultats le 19 juin ;

Baccalauréat (BAC) : épreuves écrites du 10 au 14 juin, délibération du premier tour le 21 juin ; épreuves orales du second tour du 24 au 27 juin, avec délibération finale le 28 juin.

Les principaux changements :

Niveau/Examen Arrêté du 4 février 2025 Réajustement du 28 avril 2025 Début des examens 5 juin 2025 27 mai 2025 (CEP) / 3 juin 2025 (BEPC) / 10 juin 2025 (BAC) Fin des examens 19 juillet 2025 28 juin 2025 (fin des oraux BAC) Fin des cours pré-primaire/primaire 6 juin 2025 6 juin 2025 (inchangé) Fin des cours classes sans examens (secondaire) 14 juin 2025 14 juin 2025 (inchangé) Fin des cours classes de 3ᵉ 5 juillet 2025 6 juin 2025 (après BEPC) Fin des cours classes de terminale 19 juillet 2025 28 juin 2025 (après BAC)

En parallèle, le CEP s’ouvrira, comme de tradition, par les épreuves pratiques d’éducation physique et sportive (EPS) et le retour des présentations d’objets d’art sur l’ensemble du territoire national, du 29 avril au 10 mai 2025.

Ce réaménagement vise à prendre en compte les nouvelles contraintes institutionnelles et à garantir une organisation harmonieuse des examens, dans le respect des engagements du gouvernement en matière d’éducation.