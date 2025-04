National Foot 1 : Mangasport déjà sacré champion 2025 du Gabon à six journées du terme

Mangasport n’a pas laissé place au suspense. Ce samedi 26 avril à Port-Gentil, le club de Moanda a officiellement décroché son dixième titre de champion du Gabon en s’imposant 1-0 face au CS Bendjé. Un sacre historique obtenu à six journées de la fin du National Foot 1.

Une décima pliée en avance

Grâce à un but rapide de Yanga Yanga Desny dès la 28ᵉ minute, Mangasport a fait la différence au stade Pierre-Claver Divounguy. Solides, organisés et jamais inquiétés, les hommes de Kevin Djony ont imposé leur loi sans trembler lors de cette 21e journée.

Un visuel du club

Avec 49 points au compteur et 11 longueurs d’avance sur leur poursuivant direct, ils ne peuvent plus être rejoints. Le National Foot 1 a donc son roi, et il porte encore une fois les couleurs de Moanda.

Mangasport, la machine à gagner

Leur parcours cette saison est impressionnant : 18 matchs, 0 défaite, 39 buts marqués, 10 encaissés. Mangasport affiche à la fois la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat.

Un visuel de la Linafp

« C’est un travail d’équipe, une fierté immense pour nous tous », a salué Kevin Djony. « Cette décima, nous l’avons construite avec humilité, rigueur et ambition », a-t-il conclu. De son côté la Ligue nationale de football professionnel (LINAFP) a adressé hier "ses plus vives félicitations à l’AS Mangasport pour son 𝟭𝟬ᵉ 𝘁𝗶𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗚𝗮𝗯𝗼𝗻 ! Le fruit d’une saison de travail, de passion et de détermination récompensés au plus haut niveau du football gabonais".

Avant de conclure : "Bravo aux joueurs, au staff, aux dirigeants et à tous les supporters pour cette performance historique ! Le football gabonais grandit avec vous".

La Coupe continentale en ligne de mire

Déjà assuré de représenter le Gabon sur la scène continentale, Mangasport peut désormais terminer la saison en roue libre. Mais pas question de relâcher : le club vise désormais l’invincibilité totale pour inscrire un peu plus son nom dans l’histoire. À Moanda, la fête ne fait que commencer !