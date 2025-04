Le Gabon lance la cartographie numérique de ses projets de développement

Libreville a franchi un pas important vers une meilleure gestion de ses investissements publics. Ce vendredi 25 avril, la Cité de la Démocratie a accueilli la cérémonie officielle de lancement de la cartographie des projets de développement en République gabonaise, un événement majeur pour la gouvernance économique du pays.

Initiée sous l’impulsion du président de la transition et coordonnée par le Commissariat général au Plan, cette cartographie ambitionne de révolutionner le suivi-évaluation des projets publics. « Elle vise à renforcer la traçabilité des ressources, améliorer la performance des projets et assurer une transparence accrue dans l’exécution des investissements », a expliqué le commissaire général au Plan, Vulgain Andzembe Tsiegori, dans son allocution.

Une plateforme interactive

Appuyée techniquement et financièrement par la Banque mondiale à travers le projet HISWACA, cette initiative s’appuie sur une plateforme numérique interactive. Accessible en temps réel, elle permettra aux décideurs et aux partenaires d’accéder aux données actualisées sur l’ensemble des projets de développement, qu’ils soient en cours ou achevés.

Le commissaire général au Plan lors de son allocution

Présente à la cérémonie hier, la secrétaire permanente de la CN-TIPPEE a insisté sur la valeur ajoutée de cet outil pour l’efficacité de la planification stratégique. En offrant une vue consolidée des investissements, la cartographie entend prévenir les chevauchements de projets, rationaliser les dépenses publiques et maximiser l’impact économique et social de chaque franc investi.

Une meilleure gouvernance

La démarche s’inscrit dans une politique plus large d’orthodoxie financière et de rigueur budgétaire, visant à moderniser l’outil statistique national et à orienter l’action publique vers des résultats concrets et mesurables.

Photo de famille

Dans les prochains jours, les équipes du Commissariat général au Plan seront déployées sur l’ensemble du territoire national pour collecter et fiabiliser les données relatives aux projets en cours, en collaboration étroite avec les ministères sectoriels et les partenaires au développement.

En misant sur la digitalisation et la transparence, le Gabon entend poser les bases d’un développement durable mieux piloté, au service de sa population et de son émergence économique.