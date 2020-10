Etats-Unis : la Californie va dédommager les descendants d’esclaves venus d’Afrique

La Californie est devenue mercredi le premier État américain à promulguer une loi sur l’indemnisation des descendants d’esclaves. “La Californie a travaillé sur bon nombre de ses problèmes, mais doit encore répondre de son rôle dans l’esclavage”, a déclaré l’auteure de la loi, Shirley Weber à la presse.

Une commission de neuf membres sera chargée de déterminer les modalités des réparations éventuelles – versement d’une somme d’argent, mais aussi aide à l’accès à la propriété ou à l’éducation, espère Shirley Weber. Le gouverneur de Californie, Gavin Newson, a ratifié la loi mercredi et espère qu’elle fera “tache d’huile dans le reste du pays”.

Dans un pays en proie à l’injustice raciale, les législateurs californiens ont approuvé le projet de loi 3121 pour forcer l’État à commencer à faire face à son histoire raciste et aux disparités systémiques qui persistent encore aujourd’hui. Bien que la Californie soit entrée dans l’Union en tant qu’« État libre » en 1850, l’esclavage y a continué après que la Constitution de l’État l’ait interdit l’année précédente. L’esclavage a été aboli par le 13e amendement à la Constitution américaine en 1865.

Rappelons qu’un peu plus de 4 millions d’Africains et leurs descendants ont été réduits en esclavage aux États-Unis de 1619 à 1865, et la pratique a été constitutionnellement approuvée pendant plus de 75 ans.