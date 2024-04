Dialogue national inclusif au Gabon : les grandes résolutions de la commission sociale

Avec à sa tête le Pr Elza Bivigou, la commission sociale du Dialogue national inclusif a livré samedi à Akanda les conclusions auxquelles sont parvenues ses 4 sous-commissions. Parmi celles-ci la lutte contre le chômage des jeunes, l’accessibilité à tous aux soins de santé sur tout le territoire ou encore la baisse du prix de l’eau et de l’électricité. Des résolutions que vous livrent la rédaction d’Info241.

Le Dialogue national inclusif livre enfin ses grandes lignes. En attendant le rapport final des travaux démarrés le 2 avril, le Pr Elza Bivigou a livré hier au stade d’Angondjé, les principales résolutions des commissaires y ayant pris part. La commission sociale et ses commissaires ont présenté un ensemble de propositions visant à répondre aux préoccupations majeures exprimées par les citoyens gabonais, reflétant ainsi leur engagement envers l’amélioration de la qualité de vie dans le pays.

Le rapport de la commission économique

Lors de la grande plénière de clôture, qui a eu lieu sous la présidence de Monseigneur Jean-Patrick Iba et en présence de nombreux dignitaires et représentants de divers secteurs, les commissaires ont souligné l’importance cruciale des contributions citoyennes dans l’élaboration de leurs recommandations. Plus de 11 500 contributions ont été recueillies via la plateforme MBOVA, mettant en lumière les préoccupations principales des Gabonais.

L’éducation, la santé, les affaires sociales, ainsi que des questions transversales telles que le logement, l’urbanisme et la culture, ont été au cœur des débats. Pour traiter efficacement cette diversité de sujets, la commission sociale a été divisée en quatre sous-commissions thématiques, chacune chargée d’analyser et de formuler des recommandations spécifiques.

Thématique Principales résolutions Éducation - Lutter contre la violence en milieu scolaire

Améliorer le financement de l’éducation nationale

Renforcer les infrastructures scolaires Bien-être social - Accessibilité aux soins de santé sur tout le territoire

Protection des personnes vulnérables

Renforcement de la couverture sociale Logement, foncier, eau et électricité - Améliorer les procédures d’attribution des titres fonciers

Augmenter le nombre d’infrastructures sanitaires aux normes

Baisser le prix de l’eau et de l’électricité Patrimoine culturel et valeurs - Préserver les valeurs culturelles gabonaises

Institutionnaliser le mariage coutumier

Créer des musées thématiques dans chaque province Jeunesse et sport - Lutter contre le chômage des jeunes

Développer une politique de sport au Gabon

Créer des infrastructures sportives adaptées aux personnes handicapées

La première sous-commission s’est concentrée sur les défis de l’éducation, abordant des questions telles que la violence en milieu scolaire, le financement de l’éducation nationale et l’amélioration des infrastructures scolaires. La deuxième sous-commission a mis en lumière les enjeux du bien-être social, notamment l’accessibilité aux soins de santé, la protection des personnes vulnérables et la couverture sociale.

La question cruciale du logement, du foncier et de l’accès à l’eau et à l’électricité a également été examinée en profondeur, tandis que la quatrième sous-commission s’est penchée sur la préservation du patrimoine culturel et la promotion de la médecine traditionnelle gabonaise.

Les commissaires ont souligné l’importance de l’expertise diversifiée des participants, provenant de différents secteurs de la société gabonaise, dans l’élaboration de recommandations riches et pertinentes. En outre, des représentants d’organismes gouvernementaux, d’ONG, de la société civile et du secteur privé ont contribué à enrichir les débats et à garantir la faisabilité des propositions formulées.

Parmi les recommandations phares figurent des mesures innovantes telles que l’autonomisation des budgets universitaires, l’augmentation des infrastructures sanitaires, la revalorisation du médecin généraliste dans la médecine de proximité et la création d’un comité national d’insertion des personnes vivant avec un handicap. De plus, des initiatives visant à promouvoir la culture gabonaise, à renforcer le développement du sport et à soutenir la jeunesse ont été largement discutées.

Les commissaires ont exprimé leur confiance dans le potentiel transformateur des résolutions proposées pour améliorer la qualité de vie des Gabonais et favoriser le développement socio-économique du pays. Ces recommandations reflètent l’engagement résolu de la commission sociale envers un Gabon nouveau, caractérisé par une éducation de qualité, des soins de santé accessibles, un logement adéquat et une promotion active de la culture et du sport.