Avant son investiture, Oligui Nguema remanie le CESE, la mairie de Libreville et le Parlement de transition

Pour l’une des probables dernières sorties du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et à 48 h de l’investiture du président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé ce 1er mai à quelques réaménagements des institutions de la transition. Celles-ci concernent la présidence du Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui change de président, la mairie de Libreville, qui change de délégué spécial, et deux députés de la transition.

À l’orée de la fin de la transition, le CTRI, par la voix de son porte-parole, a dévoilé ce jeudi soir un nouveau communiqué n°72. Selon celui-ci, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, vient de nommer par décrets plusieurs personnalités dans les institutions de la transition. Ainsi, Séraphin Moundounga quitte la présidence du CESE. Il est remplacé à ce poste par Solange Marthe Nguiakie, ancienne ministre du Travail de la transition. Le communiqué du CTRI de ce 1er mai Pour ce qui est de la mairie de la capitale gabonaise, le nouveau maître des lieux sera l’actuel ministre du Travail Adrien Nguema Mba, en remplacement du général Jude Ibrahim Rapontchombo. Le reste des changements concerne les députés de la transition. Ainsi, Thérence Gnembou Moutsona devient député de la Transition, en remplacement d’Elsa Ritchuelle Boukandou. Daisy Léonce Alexis Brandy Akini Kousou remplace, quant à elle, Gérard Ondjambi Onguia. Ces légers chamboulements ne semblent pas être des sanctions, mais augurent de probables nouveaux postes pour les personnes démises à l’issue de la prestation de serment du président élu ce samedi. Il ne serait donc pas étonnant de voir Séraphin Moundounga ou Elsa Ritchuelle Boukandou se voir confier de nouveaux postes prochainement. L’opinion nationale reste en attente des prochaines nominations devant intervenir dans les prochains jours, à la suite de cette importante investiture de samedi.