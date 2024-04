Dialogue national : durée de la transition, sort du PDG et alliés... les résolutions des commissaires

A la faveur de la grande plénière qui s’est déroulée ce samedi matin à Akanda, on connaît l’essentiel des résolutions prises par les trois grandes commissions du Dialogue national inclusif. Dans la commission politique, il s’est agit de discuter de la durée de la transition, du sort à réserver à l’ancien parti présidentiel, ainsi que de la vie des partis politiques.

Alors que la fin du Dialogue national convoqué depuis le 2 avril dans le Grand Libreville se profile à l’horizon du 30 avril, la commission politique dirigée par le Pr Noël Bertrand Boundzanga a livré ce samedi, les principales conclusions issues des quatre sous-commissions qui en faisaient partie.

Thématique Résolutions Institutions et régimes politiques - Rendre la future Constitution rigide, stable, inviolable et intangible pour certaines de ses dispositions fondamentales, en renforçant les droits fondamentaux des citoyens et leurs garanties, tout en tenant compte des valeurs socio-culturelles du pays. - Consacrer dans la future Constitution un régime présidentiel pour garantir un meilleur fonctionnement des institutions de la République. - Durcir les conditions de création des partis politiques. - Suspendre tous les partis politiques jusqu’à la mise en place de nouvelles règles de création. - Suspendre le Parti démocratique gabonais et les partis politiques alliés à ce parti. - Rendre inéligibles les principaux responsables du parti démocratique gabonais pendant trois ans. - Fixer dans la charte de la transition une durée maximale de deux ans, avec possibilité d’extension d’un an en cas de force majeure.

Concernant la thématique des institutions et des régimes politiques, les commissaires ont convenu de rendre la future Constitution rigide, stable, inviolable et intangible, en particulier pour certaines de ses dispositions fondamentales, tout en renforçant les droits fondamentaux des citoyens et leurs garanties, tout en tenant compte des valeurs socio-culturelles du pays, a indiqué le Pr Boundzanga.

En ce qui concerne le régime politique, les commissaires ont décidé d’opter pour un régime présidentiel dans la future Constitution. De plus, ils ont durci les conditions de création des partis politiques. Les quelque cent partis politiques que compte actuellement le pays seront ainsi suspendus jusqu’à la mise en place de nouvelles règles de création des partis politiques.

L’ancien parti présidentiel n’est pas épargné par ces mesures de renouveau politique. Il a été proposé de suspendre le Parti démocratique gabonais (PDG ; renversée 30 août 2023) et ses alliés, et de rendre également ses principaux responsables inéligibles pendant une période de trois ans. La durée de la transition a également été décidée.

Il faudra fixer dans la charte de la transition la durée maximale de deux ans, avec la possibilité d’une prolongation d’une année au maximum en cas de force majeure. Ces propositions devront également être approuvées par le bureau du Dialogue et ses membres, qui auront le dernier mot dans le rapport final très attendu le 30 avril prochain.