Moov Africa Gabon Télécom s’engage aux côtés de l’INSG pour booster l’entrepreneuriat des jeunes

Acteur incontournable du secteur des télécommunications au Gabon, Moov Africa Gabon Télécom a signé ce mardi 29 avril à Libreville une convention de partenariat avec le nouvel incubateur HCO (Hub de création et d’orientation) de l’Institut national des sciences de gestion (INSG) de Libreville. Cette collaboration vise à soutenir l’entrepreneuriat, favoriser l’innovation et renforcer les capacités des jeunes Gabonais dans les métiers de la gestion et du management.

La cérémonie s’est tenue dans l’enceinte de l’INSG en présence des responsables des deux institutions, des autorités administratives, ainsi que de plusieurs partenaires au développement durable. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des engagements sociétaux de Moov Africa Gabon Télécom, soucieux de jouer un rôle actif dans la transformation sociale et économique du pays par l’investissement dans le capital humain. Il témoigne aussi de la volonté commune de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs compétents et créatifs.

Une autre vue de la cérémonie de ce mardi

Pour le Pr Natacha Murielle M’bouna, directrice générale de l’INSG, « cette convention va contribuer au renforcement des capacités de notre première promotion d’incubés ». L’INSG, bras séculier de l’État depuis plus de cinquante ans dans le domaine de la formation supérieure, étend aujourd’hui son action au-delà de l’enseignement classique, en soutenant la création d’entreprises et l’autonomisation des jeunes et des femmes, notamment dans les secteurs de l’agriculture et du management.

Grâce aux ressources mobilisées par Moov Africa Gabon Télécom, l’incubateur HCO bénéficiera d’un appui matériel et technique précieux. Ce soutien inclut l’acquisition de logiciels spécialisés, d’équipements informatiques, de services de télécommunications modernes et d’infrastructures propices à l’apprentissage et au développement des projets des incubés. Le programme ambitionne également de mettre en place des modules pédagogiques adaptés aux défis actuels de l’entrepreneuriat local.

Photo de famille

« Nous sommes convaincus que le progrès économique et social repose sur la promotion des talents et la création d’un environnement propice à l’entrepreneuriat », a affirmé Zouheir Jorio, directeur général de Moov Africa Gabon Télécom. Ce partenariat avec l’INGS s’inscrit donc dans une logique de transformation durable et inclusive, visant à doter les jeunes Gabonais des compétences et des outils nécessaires pour relever les défis de demain.