Dialogue national au Gabon : Ali Bongo, ce grand absent que personne n’a songé inviter !

Depuis ce 26 mars, la liste des 542 participants au Dialogue national convoqué par les autorités de la transition est désormais connue. Bien que les nouvelles autorités aient prôné l’inclusion de tous les Gabonais dans la gestion publique depuis le coup d’État, ce ne sera pas le cas de l’ex président. Alors qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire, Ali Bongo n’a pas tout même pas été convié à cette grand-messe.

Lire aussi >>> Voici la liste des 542 participants au Dialogue national inclusif du Gabon

Déjà exclu des activités de son propre parti, le Parti démocratique gabonais (PDG), Ali Bongo poursuit sa descente aux enfers. Après avoir été « volontairement » écarté de la présidence du PDG sans qu’aucun congrès ne soit organisé, l’ancien leader du parti n’est pas non plus invité au Dialogue national inclusif organisé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et le gouvernement de transition.

Une des rares images du président déchu du Gabon

Pour représenter le PDG, parti créé par son père en 1968, c’est son ancienne ministre, Angélique Ngoma, qui a été choisie par le nouveau directoire provisoire du parti. Celui qu’ils considéraient encore jusqu’au soir du coup d’État libérateur du 30 août comme leur champion éclairé et qu’ils entaient imposer aux Gabonais pour les cinq prochaines années, est soudainement devenu un paria, voire un grand malade que personne ne souhaite côtoyer.

Cette hypocrisie des PDGistes, combinée à leur cupidité politique de ne pas couler avec lui après l’avoir soutenu bec et ongles malgré les lourds séquelles de son AVC, est manifeste. Une tendance que semblent également suivre les autorités de la transition, qui ont décidé de l’écarter totalement du Dialogue national inclusif, même en tant que l’une des 76 personnalités ressources de ce conclave. Des institutions qu’il a contribué à détruire, empiétant sur leur indépendance et obstruant leur caractère républicain.

Lire aussi >>> Jean Ping parmi les 76 personnalités appelées pour leur expertise au Dialogue national inclusif

Un grand absent que personne ne regrettera ni les ex militants du PDG ni aucun autre gabonais d’ailleurs ! Il semble bien qu’Ali Bongo récolte le revers de la médaille de 60 ans de gestion familiale et clanique du pouvoir. Un ex président qui sera rapidement oublié des livres d’histoire et de la mémoire collective. Une chute irrémédiable à laquelle personne ne s’attendait y compris lui-même visiblement !