Coronavirus : 1 150 cas actifs Covid-19 et seulement 7 nouveaux cas en 72h au Gabon

La tendance baissière de la pandémie de coronavirus au Gabon se confirme jours après jours. Depuis le mois dernier, la courbe de nouvelles infections au Covid-19 a connu une baisse vertigineuse. Selon le décompte rendu public lundi soir, le Gabon a enregistré 7 nouveaux cas positifs ces dernières 72h. Le pays ne compte plus que 1 150 cas actifs de la pandémie sur les 8 608 enregistrés depuis mars.

Si les autorités avaient annoncé depuis juillet la tendance baissière de l’épidémie, cette situation épidémiologique est désormais palpable ces dernières semaines avec un taux de nouvelles contaminations à seulement un chiffre. C’était déjà le cas la semaine dernière où l’on a enregistré que 5 nouveaux cas en 72h. Une baisse de contamination qui s’accompagne à l’inverse de plusieurs dizaines de nouvelles guérisons (109 hier).

Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 50 minutes Monde 26 785 462 878 808 18 895 412 Nombre de cas Nombre de morts Guéries Gabon 8 601 (+63) 53(+0) 7 424 (+89) Afrique 1 234 414 29 160 965 495 Europe 3 522 756 207 154 2 055 512 Cameroun 18 042 395 15 320 Centrafrique 4 641 60 1 721 Congo 3 664 58 1 589 Guinée équatoriale 4 821 83 2 182 RD Congo 9 489 224 8 363 Tchad 944 76 839 France 197 921 30 324 82 836 Etats-Unis 5 211 367 165 760 2 666 448 Chine 84 668 4 634 79 232 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Les 7 nouveaux cas d’hier sont repartis dans l’Estuaire (5 cas) et un cas chacun pour les provinces du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Maritime. Une baisse épidémiologique qui se ressent encore plus à travers le nombre de cas actifs qui est désormais de 1 150 contre 8 608 cas total du pays depuis le début de l’épidémie. Une baisse drastique qui laisse désormais songeur sur de nouvelles mesures d’allègement du confinement imposé pour faire face à cette menace sanitaire depuis mars.

Selon le bilan rendu public hier par voie de presse, le Gabon ne compte plus que 6 patients hospitalisés pour cause de Covid-19 dans les structures hospitalières du pays. Parmi ceux-ci, seuls deux d’entre eux sont encore internés dans un service de réanimation. Une belle réussite sanitaire du Gabon qui est bien en phase d’être parvenu à remporter son combat contre la pandémie mondiale découverte en Chine.

Le bilan épidémiologique par ville est le suivant au 7 septembre :