Ckilsenpensent : la spoliation de la veuve au Gabon

Onzième épisode de notre micro-trottoir « CkilsEnPensent » réalisé entre Libreville et Port-Gentil sur le thème : les gabonais et la spoliation dont sont trop souvent victimes les veuves et ses enfants au Gabon.

Malgré les engagements pris par les autorités gabonaises, le phénomène de la spoliation de la veuve au Gabon demeure. Même mariés, ces femmes sont toujours victimes de leur belle-famille qui n’hésite pas à ne pas reconnaître leurs droits ainsi que ceux des enfants laissés par le conjoint décédé dans le partage de l’héritage. Pour mieux comprendre ce phénomène, la rédaction d’info241 a tendu ses micros aux citoyens entre Libreville et Port-Gentil pour connaître leurs avis et solutions face à ce problème qui déteint sur les valeurs de notre société. #Ckilsenpensent : épisode 10 Propos recueillis par : Sandrine Eyeng et Andy Lionel Ndinga

Réalisation : Grégoire Kelly Moundounga

Infographie : BC Graphics