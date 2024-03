Centrafrique : Le principal opposant du pays condamné à un an de prison

Le coordinateur de la principale plateforme de l’opposition centrafricaine, Crépin Mboli-Goumba, a été condamné à un an de prison avec sursis et à une amende de 122.000 euros. Il était jugé ce 27 mars à Bangui pour « diffamation » et « outrage à magistrat ».

Président du Parti africain pour une transformation radicale et l’intégration des États (Patrie) et coordinateur du Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC), il avait été arrêté le 3 mars à l’aéroport de Bangui alors qu’il montait à bord d’un avion de ligne qui s’apprêtait à décoller pour Douala, capitale économique du Cameroun.

Le parquet avait justifié l’arrestation par des propos jugés outranciers et diffamatoires tenus le 20 février lors d’une conférence de presse. Crépin Mboli-Goumba y avait notamment accusé certains magistrats de complaisance à l’égard d’accusés voire de corruption. Il avait toutefois été remis en liberté provisoire le 6 mars, en attendant son procès.

Le mois dernier, Crépin Mboli-Goumba a également critiqué le système de la justice centrafricain en prétendant qu’il était totalement corrompu. La compensation sera distribuée entre quatre juges accusés plus tôt par l’opposant de calomnie. Crépin Mboli-Goumba a également une nationalité américaine.