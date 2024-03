Cameroun : trois élèves tués par un bus de transport roulant à vive allure

Un mini-bus a heurté jeudi trois élèves se rendant à l’école, causant leur décès, à Belabo dans la région de l’est du Cameroun aux alentours de 8h30. Le drame s’est produit au niveau du petit village appelé Yanda Bobilis lorsque le bus, circulant à vive allure, n’a pas réussi à éviter les élèves traversant la route. Les témoins ont décrit une scène chaotique, avec les élèves percutés sur le flanc droit du bus, causant un choc émotionnel important dans la communauté.

Suite à l’accident, le conducteur du véhicule a été arrêté et est actuellement en détention à la brigade de Belabo, tout comme le bus impliqué dans l’accident. La nouvelle de la tragédie a provoqué un rassemblement massif des habitants sur les lieux de l’accident, où des scènes déchirantes de deuil ont été observées. Des tensions ont éclaté entre la population et les autorités, exprimant une colère croissante envers le conducteur et demandant des mesures immédiates pour assurer la justice.

En réponse à la tragédie, les autorités locales sont intervenues pour gérer la situation, organisant une réunion de crise à la sous-préfecture de Belabo. Cependant, les habitants perturbent la réunion, exigeant des actions fermes contre le conducteur du bus. Cet accident met en lumière une fois de plus les dangers persistants sur les routes camerounaises, soulignant le besoin urgent de mesures pour améliorer la sécurité routière dans le pays.