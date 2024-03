Cameroun : la fourniture d’Internet fortement perturbée par un incident en mer

L’Agence de régulation des télécommunications (ART) du Cameroun a annoncé jeudi soir une perturbation majeure dans la fourniture d’Internet qui affecte non seulement ce pays, mais aussi plusieurs voisins d’Afrique du centre et de l’ouest depuis le matin.

Elle a précisé dans un communiqué que cette panne est due à une rupture de connectivité sur les câbles sous-marins à fibres optiques SAT3, WACS et MAIN ONE, qui sont essentiels pour l’accès aux autoroutes mondiales de l’information et des communications électroniques.

L’ART a également révélé que les premières investigations indiquaient que cette perturbation avait un impact sur de nombreux autres pays africains.