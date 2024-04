Accusé de viol par sa belle-fille de 16 ans, un gabonais recouvre la liberté dans le doute

La cour criminelle de Port-Gentil a du relâcher ce jeudi un prévenu accusé de viols à répétition par la fille de sa compagne âgée de 16 ans. La partie civile absente du procès, les faits à charge n’ont pas pu être établis. Le doute profitant à l’accusé, ce gabonais d’une trentaine d’années a été libéré après avoir tout de même passé 3 longues années en prison. L’on ne saura donc jamais si les faits querellés ont bien eu lieu contre la gamine accusant son beau-père.

La joie de l’accusé était perceptible sur son visage à l’audience criminelle du tribunal de Port-Gentil ce 11 avril. James Chacha (35 ans) a été acquitté au bénéfice du doute du grief de viol sur mineure de -18 ans. La victime absente des débats, a certainement fait pencher la balance en faveur de l’accusé. Les faits remontent en 2019. Âgée de 16 ans au moment des faits, la jeune T.O après l’obtention de son Certificat d’études primaires (CEP) s’est vue proposée une sortie avec le conjoint de sa mère.

Une sortie père-fille qui finit mal

L’idée étant de féliciter l’élève par de petites courses, après son brillant parcours scolaire au primaire. Sur ce, il l’emmènera au marché Grand village, puis change de direction subitement pour conduire la gamine au quartier Centre social dans le 2e arrondissement de la capitale économique gabonaise. Seul avec à la gamine dans la maison que lui avait passée un de ses potes, il lui fait alors une avance indécente en proposant à cette demoiselle de coucher avec lui contre 50 000 FCFA.

La joie du mis en cause après le verdict

Une offre rejetée de plein fouet par la mineure qui a pris la poudre d’escampette. Sa mère informée tout comme son aînée, les deux dames n’ont pas daigné réagir aux révélations de la jeune fille. Mieux, deux semaines après cette proposition indécente, James Chacha est allé trouver la fille de sa partenaire qui dormait au salon. A l’aide cette fois d’un couteau, il pénètre sans préservatif l’adolescente avant de l’intimider. Des viols auxquels le beau-père violeur présumé aurait pris goût, pour s’être adonné à ce même mode opératoire une semaine après.

Un beau-père sur le grill

La mère démoralisée par l’annonce de son amoureux selon laquelle sa fille avait perdu ses gants (virginité), porte plainte pour viol contre James Chacha à la police judiciaire. L’homme de 35 ans interpellé par les enquêteurs a nié les faits bien que le certificat médical concluait à une défloration de l’hymen. Face au magistrat instructeur, il est resté constant dans ses propos. Même son de cloche lors de son procès ce11 avril. Face aux juges de la Cour criminelle, au Ministère public chef des poursuites et de l’assistance, il a réitéré sa version des faits tout au long de l’enquête précisant qu’il aurait été mieux que la victime soit là pour éclairer les débats.

Une vue de cette audience

« La partie civile n’a pas comparu et donc il était très difficile de combler les vides qui existaient dans le dossier », a précisé Me Reine Remanda commis à la défense du mis en cause. Les circonstances de la commission de l’infraction aux fins d’asseoir définitivement la culpabilité de l’accusé, n’ont pas été établis formellement en raison de l’absence de la victime n’a pas répondu présente à la l’audience. L’accusé a été acquitté au bénéfice du doute, même si l’avocat général avait requis 15 ans d’emprisonnement et 200 000 FCFA d’amende.

Victoire pour l’accusé

« C’est une victoire pour moi ! C’était un procès à charge et il fallait démontrer que les faits ne reflètent pas la réalité, et mon client est resté constant dans ses déclarations », a fait savoir l’avocat commis d’office Me Reine Remanda. James Chacha a pu regagner sa famille après cette longue privation de liberté.