Meurtre de Florselia : le voisin-tueur jeté en prison est un récidiviste venant de sortir de prison

L’on en sait désormais un peu sur le meurtre de Florselia Mbakoudisa Koumba, cette jeune gabonaise de 22 ans retrouvée morte le 6 mai dernier près de l’aéroport de Libreville. L’auteur des faits, Glen Junior Itsa (25 ans) qui a avoué, a été rattrapé le 12 mai par la police alors qu’il s’était refugié à Makokou (Ogooué-Ivindo, sud est). identifié après un avis de recherche, il sera ramené dans la capitale gabonaise par les éléments de la Direction générale des recherches (DGR, gendarmerie). Il a été écroué vendredi dernier à la prison centrale de Libreville.

Glen Junior Itsa est certainement un sociopathe doublé de criminel au sang froid. Ce jeune gabonais d’une vingtaine d’années et fraichement sorti de prison l’année dernière, a succombé à ses vieux démons en croisant le chemin de la victime dont il était également un voisin. Selon ses aveux, le meurtre Florselia ne serait qu’un banal rendez-vous amoureux qui finit en drame effroyable.

Un rendez-vous avec un criminel

Selon les sources de l’enquête citées ce mardi par nos confrères de l’Union, Glen Junior Itsa avait déjà longuement séjourné en prison alors qu’il n’avait que 18 ans. Déjà à ce jeune âge, il s’était rendu coupable de viol et de meurtre sur une adolescente de 15 ans. Un double crime pour lequel il n’avait écopé que de 6 ans de prison. Une sortie de prison qui ne l’a pas empêché de convoiter sa voisine et de renouer avec ses penchants criminels.

La jeune victime ne savait certainement rien de lourd passé criminel de son prétendant de voisin

De ses aveux, l’on apprend que les deux protagonistes ne pouvant se voir au quartier Plein-Ciel certainement pour échapper à la vigilance des parents de jeune femme, s’étaient donné rendez-vous le 4 mai au PK5 puis finalement au Camp de Gaulle, quartier jouxtant l’aéroport de la capitale gabonaise. Glen Junior Itsa l’aurait ensuite offert un verre avant de lui proposer une promenade en amoureux. Sauf que la jeune femme ne l’étendait pas totalement de cette oreille.

Morte étranglée puis violée

Après avoir quitté le bar et voulant d’elle une partie de jambes en l’air, la victime lui a opposé une fin de non recevoir qui finalement réveillera le criminel endurci qui sommeillant toujours en ce repris de justice. Mécontent d’avoir essuyé un refus, il violentera sa victime avant d’ôter ses vêtements afin d’assouvir de force sa libido. Glen l’aurait même étranglé avant de pouvoir la violer sans vergogne.

Sa soif sexuelle abreuvée, il se rendra finalement compte que la victime avait perdu déjà la vie par étranglement. Il pris sur lui de cacher le corps dans un buisson avant de prendre ses jambes à son cou et de quitter dès le lendemain des faits Libreville. En cavale, il entendait semer la justice en se refugiant chez des proches à Makokou où il sera finalement cueilli par les gendarmes. Un rendez-vous coquin avec un soupirant à qui avoir dit non aura été fatal pour la jeune femme. Celle-ci laisse une fillette de 3 ans sans mère et des proches inconsolables.