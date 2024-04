Accusé d’un double viol, un gabonais prend 30 ans de prison pour celui de sa nièce de 7 ans

La cour criminelle de Port-Gentil s’est penchée ce jeudi sur le double viol de deux fillettes de 7 et 2 ans incluant la propre fille du mis en cause. L’auteur des faits, un gabonais d’une quarantaine d’années, n’a reconnu que des frottements de son sexe sur la victime de 7 ans. Ce qui n’a pas empêché la cour de le condamner à 30 ans de prison pour le viol de celle-ci. Par contre, faute de preuves formellement établies, il a été acquitté pour le viol de sa fille de 2 ans.

Jean Steve Bouassa Bouassa (42 ans) est un as du viol sur mineure. Ce gabonais qui est parvenu à échapper à la justice pour le viol par attouchements de sa fillette de 2 ans, a tout de même pris cher pour le viol de sa nièce par alliance de 7 ans. Les faits remontent à la soirée du 18 juillet 2020, dans la commune de Gamba. Ce jour-là notre double pédophile est sollicité par sa concubine pour garder les enfants car, elle était de garde à la clinique et que sa mère était hospitalisée.

Une banale garde d’enfants qui finit en viol

Une proposition que le mis en cause n’a nullement refusé d’exécuter. Une fois avec les fillettes, ce père de famille passera à l’action en ayant des rapports sexuels avec la nièce de sa concubine la jeune Faiza O âgée de 7 ans, puis commettra des attouchements sur sa propre fille, la nommée Abigaël âgée de 2 ans. De retour à la maison, la fillette de 7 ans révéla à sa grand-mère ce qu’elle avait subi de la part de son oncle incestueux Jean Steve Bouassa Bouassa. Puis celle-ci en informait sa fille, concubine du mis en cause.

Le mis en cause et son avocat

Exerçant dans le domaine médical, elle eut recours à l’expertise du médecin du centre médical de Gamba afin d’examiner les enfants. Des résultats de ce double examen donnaient des sueurs froides au dos. Ils révélaient un abus sexuel par la perte de son hymen pour la fillette de 7 ans. Quant à la gamine de l’accusé, le certificat attestait des lésions sur les abords des lèvres vaginales, preuve des attouchements dont elle aurait été victime.

Terrain judiciaire

Avec de telles preuves médicales, une plainte était déposée auprès de la brigade de gendarmerie de Gamba contre Jean-Steve Bouassa Bouassa. Saisi par les forces de l’ordre, puis entendu sur les faits, le mis en cause reconnaissait avoir frotté uniquement son pénis sur le vagin de sa nièce mais niait en bloc tout acte d’attouchement sur sa fille. Entendu en première comparution, il maintenait les mêmes déclarations en ajoutant qu’il avait simplement agi sous l’emprise de l’alcool et ce, tout au long de l’information.

À l’instruction à la barre ce jeudi, il maintenait ses déclarations. Entendu que la fillette étant mineure lors de ce procès, qu’elle n’a pas pu être entendue sur les faits et que l’accusé ne cesse de refuser les faits, que le certificat médical ne permet pas d’asseoir sa culpabilité, le doute a bénéficié à l’accusé. Il a été acquitté des accusations de viol sur sa gamine de 2 ans. En revanche, il a été reconnu coupable du crime de viol sur mineur de moins de 18 ans et à 30 ans de prison dont 12 ans assortis du sursis et à 10 millions d’amende.