Le gouvernement gabonais a décidé ce lundi de mettre fin à cinq années de gratuité des transports publics urbains, mieux connue des usagers sous le nom de « Ngori ». Actée lors du Conseil des ministres de ce 8 septembre, la décision s’accompagne d’une refonte en profondeur du secteur, avec la fusion des opérateurs publics SOGATRA et Trans’Urb et l’introduction de tickets payants ainsi que de cartes d’abonnement modulées selon la situation sociale des voyageurs.

Selon le communiqué final du Conseil, cette réforme s’accompagnera de la préparation de plusieurs textes légaux et réglementaires. Ceux-ci visent à définir « le schéma optimal de fusion », en s’appuyant sur des études juridiques, techniques, financières et sociales. Les autorités planchent déjà sur des propositions concernant la nouvelle dénomination de l’entité fusionnée, son organigramme, sa grille salariale et son identité visuelle (logos et slogans).

Fin de la gratuité et nouveaux modes de paiement

« Il s’agit de réformer en profondeur le secteur des transports en commun pour offrir aux usagers un service moderne, transparent et durable », indique le Secrétariat du Conseil des ministres. La gratuité, instaurée au plus fort de la pandémie de Covid-19 en 2020, prendra fin au profit d’un nouveau système payant. Le dispositif reposera sur des tickets à usage unique et des cartes d’abonnement modulées selon la situation sociale des usagers. L’objectif est d’instaurer une tarification adaptée, tout en préservant les plus vulnérables.

Tableau comparatif : avant et après la réforme des transports urbains au Gabon

Éléments Avant (2020 – 2025) Après (dès 2025) Tarification Gratuité totale (« Ngori ») Tickets à usage unique + Cartes d’abonnement modulées selon la situation sociale Mode de paiement Aucun (accès libre) Paiement électronique sécurisé via MeaPay Opérateurs Deux entités distinctes : SOGATRA et Trans’Urb Fusion en une seule entité publique restructurée Accessibilité sociale Sans distinction de revenus Tarifs sociaux prévus pour les catégories vulnérables (étudiants, femmes, retraités…) Parc automobile Vieillissant, souvent en panne Réhabilitation et modernisation annoncées Personnel Encadrement insuffisant Formation continue et professionnalisation prévues Communication Aucune campagne dédiée Campagne nationale de sensibilisation annoncée

Le gouvernement prévoit également la mise en place d’un système de paiement électronique sécurisé baptisé MEA PAY, garantissant, selon le communiqué, « traçabilité, transparence et confort pour les usagers ». La stratégie de fusion ne se limite pas à la tarification. Le plan inclut la réhabilitation du parc automobile, dont l’état dégradé constitue un frein majeur à l’efficacité du service public. Parallèlement, le gouvernement insiste sur la formation continue du personnel, condition indispensable à la modernisation de l’offre et à l’amélioration de la qualité de service.

Une campagne nationale de sensibilisation

Conscient de l’impact de cette réforme sur les habitudes des usagers, l’exécutif annonce le lancement prochain d’une campagne nationale de communication et de sensibilisation. Celle-ci visera à expliquer les changements, à rassurer la population sur la tarification sociale et à accompagner progressivement la transition vers le système fusionné.

Cette fusion entre la SOGATRA et TRANS’URB marque une étape décisive dans la réorganisation du secteur des transports publics au Gabon. Le gouvernement espère ainsi rationaliser les coûts, renforcer la qualité du service et réduire la pression budgétaire liée à la gratuité instaurée depuis cinq ans. « Cette réforme est un tournant pour nos transports publics. Elle permettra de bâtir un système plus viable, plus équitable et mieux adapté aux besoins de la population », conclut le communiqué du Conseil des ministres.