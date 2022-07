Richard Kuuia Baawobr élu nouveau chef de l’Église catholique en Afrique

Le Symposium des conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SECAM), l’association des évêques catholiques d’Afrique, de Madagascar et des îles, a élu comme président Son Eminence Richard Kuuia Baawobr, du Ghana. Il est ainsi désormais le plus haut représentant de l’Eglise catholique romaine en Afrique, rappelle un communiqué officiel parvenu ce dimanche à la rédaction d’Info241.

L’élection a eu lieu à Accra, au Ghana, au cours de la 19ème Assemblée plénière du SCEAM, à laquelle participent 130 cardinaux et évêques venus des quatre coins du continent et représentant les plus de 600 évêques catholiques d’Afrique. Le nouveau président succède à Son Eminence le Cardinal Philippe Ouédraogo du Burkina Faso. Un autre cardinal, Son Éminence Fridolin Besungu Ambongo de l’archidiocèse de Kinshasa, en République démocratique du Congo, a été élu premier vice-président, tandis que Monseigneur Lucio Andrice Muandula, du diocèse de Xai Xai, au Mozambique, a été élu deuxième vice-président. Le nouveau président du SCEAM, Son Éminence Richard Kuuia Baawobr, a été créé cardinal le 29 mai 2022 par le pape François et sera officiellement installé cardinal le 27 août 2022. C’est la première fois depuis la création du SCEAM, il y a 53 ans, qu’un Ghanéen est élu président du SCEAM. Le SCEAM, créé en 1969 à Kampala, en Ouganda, lors de la visite du Saint-Père Paul VI, est né du désir des évêques catholiques africains présents au Concile Vatican II de parler d’une seule voix sur les questions relatives à l’Église en Afrique. Le Symposium, dont le siège est à Accra, est composé de huit associations régionales à savoir : l’Association des conférences épiscopales d’Afrique centrale (ACEAC), l’Association des conférences épiscopales de la région d’Afrique centrale (ACERAC), l’Assemblée de la hiérarchie catholique d’Egypte (AHCE), l’Association des conférences épiscopales membres d’Afrique de l’Est (AMECEA), les Conférences épiscopales de l’océan Indien (CEDOI), la Conférence épiscopale régionale d’Afrique du nord (CERNA), la Réunion interrégionale des évêques d’Afrique australe (IMBISA). et la Réunion des conférences épiscopales d’Afrique de l’Ouest (RECOWA/CERAO).