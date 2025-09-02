Port-Gentil : La 2e édition de la Foire marigovéenne prix bas a séduit plus de 1 000 visiteurs

Le dimanche 31 août, la 2e édition de la Foire commerciale marigovéenne prix bas a fermé ses portes. L’objectif de cet événement commercial était de promouvoir l’entrepreneuriat local, de favoriser le commerce intra-africain, de booster l’économie locale et de participer à la lutte contre la vie chère au Gabon. Le délégué spécial de la gestion de Port-Gentil a invité les entreprises pétrolières à plus d’implication lors de la 3e édition.

La Foire commerciale marigovéene prix bas a fermé ses portes au public, le dimanche 31 août à Port-Gentil. Durant une semaine, les produits agricoles, de première nécessité, artisanaux, etc. ont retenu l’attention de plus de 1 000 visiteurs qui ont, entre 8 h et 20 h, apprécié le savoir-faire local et continental, ainsi que les produits venus des communautés étrangères du Nigéria, du Niger, du Cameroun et du Burkina Faso pour ne citer que celles-ci.

Des ambitions claires pour l’économie locale

« L’objectif pour nous est de voir dans quelle mesure accompagner l’État dans la recherche de solutions visant à lutter contre la vie chère au Gabon », a précisé le promoteur de l’événement, Désiré Saphou. Le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le général de corps d’armée Pierre Rizogo, a dans son discours de clôture invité les partenaires économiques de la capitale économique à plus d’implication afin que de telles initiatives connaissent un succès commercial franc en favorisant l’entrepreneuriat local et continental.

« Cette foire n’est pas un coup d’essai mais plutôt un coup de maître. Je regrette par contre le manque d’implication de nos sociétés installées ici à Port-Gentil. Toute chose n’a de la valeur que par notre propre implication », a rappelé le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, Pierre Rizogo Rousselot. Cet événement majeur dans la ville de sable a permis aux populations locales défavorisées à faible pouvoir d’achat d’accéder facilement et d’acheter de nombreux produits de consommation à moindre coût.

Une édition tournée vers l’intégration africaine

Il rentre dans le cadre de la lutte contre la vie chère au Gabon et de la promotion de l’entrepreneuriat. Cet événement annuel vise à stimuler le commerce intra-africain et à mettre en avant les opportunités d’investissement. « Il faudrait que l’année prochaine nous puissions assister à la 3e édition avec beaucoup plus d’exposants, et que le moment choisi ne cadre pas avec la rentrée des classes », prévient Pierre Rizogo Rousselot.

Cette édition a été marquée par une forte présence d’entreprises de production et de services, ainsi que par un forum dédié à l’investissement et au commerce, axé sur la promotion de l’intégration économique de l’Afrique. « Je remercie vraiment le Comité d’organisation qui a permis qu’on soit ici. Et nous sommes contents de cette foire et de l’accueil », s’est réjoui le représentant des commerçants des communautés étrangères, Issoufou Maïnassarra.

La reconnaissance des commerçants

Pour la présidente de la coopérative Mass et Familles, il s’agissait de remercier l’organisation pour cette initiative africaine inclusive et participative des commerçants, rendue possible grâce à une vision commerciale prix bas. « Nous souhaitons que de telles initiatives se pérennisent afin d’encourager les artisans et les entrepreneurs. La population nous a encouragés, j’ai fait vraiment un bon chiffre et les produits ont presque tous été vendus. Merci encore », s’est félicitée la représentante des commerçants venus de Libreville, Léonie Andjaly.

Cette cérémonie s’est achevée par la remise des attestations à plus de 80 hommes et femmes commerçants africains, qui ont donné de leur temps afin que cette foire inclusive soit une réussite au niveau local et international. Elle a été suivie d’une ovation générale d’une dizaine de jeunes U-reporters de l’UNICEF, qui ont également reçu leurs attestations, car de jour comme de nuit ils ont su agencer les équipes de participants.